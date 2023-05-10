11 мая в Вологде пройдет "Экопарк"

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 11 мая в 18:30 на площадт Чайковского состоится фестиваль «Экопарк». За участие в проекте вологжане смогут получить баллы на Карту жителя Вологды - их можно будет обменять на бесплатный бонус от партнёров проекта, например, билет в кино или занятие в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

В рамках фестиваля идет сбор вторсырья для переработки при поддержке городских экологических организаций. Принимают более 20 видов вторсырья: макулатуру, пластик, батарейки, блистеры от таблеток, пластиковые крышки, ПЭТ-бутылки, жестяные банки и многое другое.

За участие в каждом «Экопарке» начисляется 50 баллов на Карту жителя Вологды. Для этого на площадке, у баннера с логотипом проекта будут работать волонтеры. Сдав вторсырье, нужно подойти к ним и предъявить QR-код в личном кабинете на портале «Карта жителя Вологды». Для этого карта должна быть зарегистрирована на этом интернет-ресурсе. Через несколько дней баллы поступят на счет и будут отражаться в личном кабинете.

Накопив 250 баллов, можно получить бесплатный билет в кинотеатр «Ленком», разовое занятие в бассейне «Динамо» или в группе гимнастики для взрослых в городском «Центре дополнительного образования». В дальнейшем и список городских проектов, за которые можно получить баллы, и список партнёров, у которых баллы можно обменять на бонус, будут пополняться.

«Карта жителя Вологды» — это банковская карта на базе платежной системы «Мир» с банковскими сервисами, а также транспортной картой, программой скидок и кэшбеков от городских предприятий и организаций, а также мотивационной платформой для жителей с возможностью получать бонусы за участие в городских проектах.

На портале «Карта жителя Вологды» можно подключить к системе уже существующую карту на базе платежной системы «Мир», авторизовавшись через портал Госуслуг. На данный момент это сделали более 200 человек. Также можно оформить новую брендированную карту, обратившись с заявлением в любой из банков-партнеров проекта: ВТБ, «Совкомбанк», «Вологжанин» и СЕВЕРГАЗБАНК. Карту жителя Вологды может получить любой гражданин Российской Федерации старше 14 лет

На сегодняшний день у проекта порядка 50 партнеров, из которых три — партнеры бонусной программы, 47 – партнеры программы лояльности.

К ним относятся АЗС, центры дополнительного образования, предприятия общественного питания, фитнес-клуб, агентство недвижимости, сети пиццерий, стоматологии, медицинские центры и др. Помимо скидок и бонусов от партнеров проекта действует также программа лояльности платежной системы «Мир» и банка, в котором выпущена карта. Выпуск и обслуживание карты будут для жителей Вологды бесплатными.