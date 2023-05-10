Двоих вологодских экс-полицейских осудили за откаты при строительстве

В Вологде осуждены два бывших полицейских. На строительстве здания райотдела они должны были нагреть руки - получить 1 процент от контракта, 2,9 млн рублей. Но что-то пошло не так. Как сообщает областная прокуратура, двое сотрудников УМВД, теперь уже бывших, наказаны за откаты.

Как было установлено, чтобы деньги от УМВД на стройку поступали своевременно, строительная компания должна была отдавать полицейским вознаграждение.

Следствием было установлено, что начальник управления организации тылового обеспечения УМВД России по Вологодской области получил через своего подчиненного, занимавшего должность руководителя отдела организации капитального строительства и ремонта, взятку от директора строительной организации деньги.

В декабре 2015 по октябрь 2016 годы "Один из подсудимых через посредника получил часть взятки на общую сумму свыше 300 тыс. рублей в виде оплаты счетов, связанных с работами и услугами по благоустройству строений, расположенных на принадлежащем ему земельном участке», - сообщает прокуратура области.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, приговором суда бывший начальник управления организации тылового обеспечения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 рублей в доход государства с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с функциями представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 5 лет.

Второму подсудимому, занимавшему должность руководителя отдела организации капитального строительства и ремонта в управлении организации тылового обеспечения УМВД, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей в доход государства с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с функциями представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 4 года.