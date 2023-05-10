Условия конкурса.

1. Конкурс " Мое счастливое детство" — соревнование между физическими лицами зарегистрированных в социальной сети ВКонтакте и подписанным на страничку "Комсомольская правда – Вологда".

Конкурс проводится на странице "Комсомольская правда – Вологда" — (далее — Страница), в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил (далее — Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 11.05.2023 - 31.05.2023.

2.1. Результаты конкурса подводятся 31.05.2023. Мероприятие по вручению подарков и праздник-01 июня 2023 года в кафе «Красный Мост».

3. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, проживающие в Вологде и Вологодской области.

3.1. Фотографии должны соответствовать текущему периоду времени (фото сделанные в 2022-2023 году).

4. Задание Конкурса: Участникам, выполнившим условия п.1, п.2 и п.3 и 3.1. настоящих Правил, предлагается поделиться сообщением: https://vk.com/vologda.kp.ru на свою личную страницу в социальной сети "ВКонтакте".

Разместить фотографию или рисунок, выполненный членами семьи участника ЗДЕСЬ. Один участник может разместить один рисунок и одну фотографию.

5. Определение Победителей. В сроки, указанные в п. 2.1. Правил, Организатор определяет победителей с учетом соблюдения требований, указанных в п. 3.1. и 4 настоящих правил.

Победителем признается физическое лицо, выбранное жюри, в которое вошли представитель редакции "Комсомольская правда - Вологда", представители партнеров.

Имена Победителей публикуются на Странице в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил.

Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им Подарка путем публикации соответствующего информационного сообщения на Странице. По итогам конкурса выявляется 6 победителей (всего вместе-6 победителей в номинации - семейный Фотоконкурс и в номинации Рисунок). Назначается время вручения подарков.

Подарками являются: подарки, номинальной стоимостью выше 500 рублей, но не превышающие 5000 рублей за единицу.

Неврученные подарки хранятся в редакции "Комсомольская правда" - Вологда" не более 3-х суток после времени вручения.