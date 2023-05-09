Андрей Луценко: «Героизм бойцов Великой Отечественной войны никогда не будет забыт в нашей стране"

Фото: Пресс-служба ЗСО.

В Вологодской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Основные торжества развернулись в Вологде на площади Революции. Председатель Законодательного Собрания области принял участие в празднике.

Фото: Пресс-служба ЗСО.

Фото: Пресс-служба ЗСО.

В 10:00 в Вологде прошел Парад Победы, который посмотрели тысячи вологжан – как на площади, так и по интернету.

Фото: Пресс-служба ЗСО.

Фото: Пресс-служба ЗСО.

Началось торжество с выноса Знамени Победы и государственного флага Российской Федерации. С праздником всех вологжан поздравил Герой России, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Юрий Воробьев:

«Уважаемые вологжане, дорогие ветераны. Сегодня День Великой Победы. Позвольте мне от имени верхней палаты парламента России поздравить вас с этим праздником. И пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи в жизни и мира. Сегодня тоже непростые времена. Враги объявили нам тотальную войну. Наши бойцы сегодня на передовой, мы чтим их подвиги. Мы видим, как вся страна объединилась в поддержку нашей Армии и Президента. Уверен, что враг будет разбит и победа будет за нами. С праздником вас!»

«Сегодня в этот день я бы хотел сказать слова огромной благодарности нашим дорогим ветеранам, я хочу поддержать наших бойцов в зоне специальной военной операции. Фашистские танки со свастикой вновь направлены в сторону нашей страны. И мы должны сплотиться и дать отпор. Мы должны выстоять и победить, - заявил Олег Кувшинников. – Я желаю всем военнослужащим, выполняющим долг в зоне СВО отваги, мужества и героизма. А мы сделаем все, чтобы поддержать семьи наших воинов. Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Великой Победы!»

Как было отмечено, Вологодчина внесла огромный вклад в Победу над фашистской Германией. Наш регион превратился в огромный эвакуационный госпиталь, наши врачи излечили от ран и болезней сотни тысяч бойцов и мирных граждан. Вологодчина во время войны производила оружие и обмундирование, поставляла тысячи тонн продовольствия.

«Наша страна заплатила страшную цену за Победу – более 27 миллионов жизней. Более 300 тысяч вологжан ушли на фронт, около 200 тысяч не вернулись. Тысячи наших земляков были награждены орденами и медалями, 140 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, - напомнил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. – Сегодня непростое время, идет специальная военная операция, наши бойцы находятся на передовой. Я поздравляю их и всех вологжан с Днем Великой Победы. Желаю всем здоровья и успехов. Победа будет за нами!»

Воспоминаниями о том самом победном майском дне 1945 года с вологжанами поделился ветеран Великой Отечественной войны Энгельс Николаевич Елсуков:

«Жители освобожденных городов и сел встречали нас цветами, везде были цветы. Особенно нас пышно встречала Прага. Улицы города были засыпаны цветами сирени. Мы победили и освободили народы Европы от фашистского рабства. Сейчас у нас продолжается война за освобождение русского народа на Украине. И мы приветствуем солдат, офицеров и генералов, которые сражаются на фронтах. Мы хотим, чтобы наши бойцы быстрее покончили с фашизмом, национализмом и с победой возвратились на свою Родину. С праздником, дорогие вологжане!»

Вологжан поздравил с праздником участник специальной военной операции Александр.: "От лица всех парней-участников СВО хочу поблагодарить вас за безмерную помощь, как материальную, так и моральную. Особенно благодарны за детские письма и ваши видео. Поздравляю всех с великим Днем Победы, - с– Дорогие ветераны, ваш подвиг – это великий подвиг. Наша задача не посрамить вас, нашу страну и вернуться домой. Вы можете быть уверены, что победа будет за нами».

Ппо площади Революции торжественным маршем прошли парадные расчеты Вологодского военного гарнизона. Вологжане исполнили вальс Победы. Торжественная часть завершилась выносом огромной копии Знамени Победы.

Фото: Пресс-служба ЗСО.

Председатель ЗСО Андрей Луценко по телефону поздравил череповецкого ветерана Великой Отечественной Николая Сергеевича Каляганова. С первых дней войны он был мобилизован на оборонные работы: рыл окопы, строил аэродром в Матурино. Семнадцатилетним мальчишкой в 1942 году добровольцем ушел в армию, прошел обучение на автоматчика. Воевал в составе 8-го Гвардейского танкового корпуса на Белорусском фронте. Принимал участие в освобождении Польши и Германии. Дошел до Кенигсберга. Во время взятия Советскими войсками этого города, подвозил боеприпасы.

Николай Сергеевич награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».

После войны еще пять лет служил в Белоруссии. Затем уехал учиться в Нижний Тагил. Вернулся и пошел трудиться на металлургический комбинат в Череповце. Работал электриком 33 года в цехе автоматики. Имеет звание «Заслуженный работник ПАО Северсталь».

Фото: Пресс-служба ЗСО.

«Мы безмерно признательны за ваш героизм, мужество, за те подвиги, которые Вы совершили ради нашей Родины, свободы и мира! Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, заботы со стороны Ваших близких. Очень хочу, чтобы Вы знали, что мы всегда будем помнить про День Победы. Для нас всех это самый великий праздник», - отметил Андрей Луценко.