В Череповце на площади Металлургов провели парад Победы

В Череповце в 10 утра на площади Металлургов начался торжественный парад в честь Дня Победы. Череповчане пришли на мероприятие целыми семьями и принесли фотографии своих героев. У сцены главные места заняли ветераны, труженики тыла, дети войны.

Парад открыла знаменная группа Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники. Курсанты вынесли флаг России и копию знамени Победы. Торжественным маршем прошли курсанты, офицеры, победители городского конкурса строя и песни «Победа деда — моя Победа».

«День Победы — главный праздник страны, день национальной гордости и славы. Спасибо ветеранам за мужество, стойкость, за то, что мы живем в свободной и независимой стране. С Днем Победы!» — сказал мэр Череповца Вадим Германов.

За годы войны на фронт ушли почти 340 тысяч жителей Вологодской области, из Череповца и района — больше 19 тысяч. Минутой молчания почтили невернувшихся с войны.

После парада началась концертная программа «Весна Победы!».