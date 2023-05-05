Площадь Бабушкина лидирует в голосовании за объекты благоустройства на 2024 год в Вологде

В Вологде 8 общественных пространств предложено для голосования за объекты благоустройства на 2023 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Голосование пройдет на сайте 35.gorodsreda.ru до 31 мая. Поучаствовать успели 30 тысяч жителей областной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

В голосовании участвуют следующие городские территории: площадь им. Бабушкина, бульвар по проспекту Победы, Осановская роща (2-й этап), парк «Евковка», сквер 300-летия полиции в мкр Охмыльцево, сквер 825-летия Вологды, бульвар по улице Ильюшина, сквер за ДК ПЗ.

На данный момент наибольшую поддержку получает площадь имени Бабушкина. Там будет установлена стела «Город трудовой доблести» за массовый трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны. Также в тройке лидеров голосования находятся парк Евковка и Осановская роща (2 этап благоустройства).

До конца мая жители в возрасте от 14 лет могут поддержать одну из восьми предложенных территорий и приблизить ее благоустройство. В программу на 2024 год войдет объект, который получит наибольшее количество голосов.

Проголосовать можно и с помощью волонтеров.Добровольцы проекта «Формирование комфортной городской среды» дежурят на открытых территориях в разных районах города, для удобства жителей меняя площадки каждую неделю. Так, до 7 мая они работают у ЦУМа, в скейт-парке «Яма», Фрязиновском парке, у Дворца спорта «Вологда», ТЦ «Плаза» и ДК ПЗ. С 8 по 14 мая волонтерскими площадками станут бульвар Пирогова, территория у Ледовой арены на ул. Пугачева, стадион «Локомотив» и ТЦ «Форум». В будни волонтеры дежурят с 16.00 до 20.00, в выходные – с 14.00 до 18.00.