Полицейские заставили жалобщика в Великом Устюге есть телефон

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Великом Устюге в отношении двух полицейских-участковых возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, вечером 11 апреля 2023 года в полицию поступило сообщение об избиении 44-летнего жителя Великого Устюга. Для разбирательства по этому звонку по месту жительства звонившего прибыли два участковых уполномоченных... По мнению следствия они необоснованно применили в отношении заявителя физическую силу.

По данным telegram-канала Baza, они заставили 44-летнего потерпевшего сгрызть свой телефон, чтобы он никому не смог позвонить и пожаловаться на них. По предварительным данным, участковый мог избить ранее судимого мужчину. А в больницу, где лежал потерпевший, он приехал вместе с коллегой-женщиной. «Узнав о жалобе, правоохранители заставили Усова взять в рот телефон и грызть его, пока тот не сломается, чтобы больше жалоб от него не поступало», - пишет Baza. После этого потерпевшего снова привезли в отделение, снова нанесли побои и «закрыли» на 10 суток якобы за ложный вызов полиции. В вологодском управлении СК подробностей возбуждения уголовного дела пка не сообщают. Согласно пресс-релизу ведомства, преступная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена оперативными подразделениями региональных управлений ФСБ и МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286 УК РФ.

Один из полицейских, мужчина 1985 г.р., задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Второй полицейский - женщина 1983 г.р., отправлена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие будет ходатайствовать перед судом об отстранении ее от должности.