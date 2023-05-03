Трансцендентная и лиричная выставки откроются в Вологде: Юрий Зотов и Николай Наконечный

"Тет-а-тет", Ю.Зотов

4 мая в выставочных залах Арт Галереи-студии «Наш XXI век» пройдет открытие сразу двух экспозиций: Юрия Зотова “Таинственные миры” и Николая Наконечного “Лирика пейзажа”.

Традиционно, на открытии всех ждет концертная программа.

"Яблоневая ветка", Ю.Зотов

Художник и музыкант Юрий Зотов называет свой стиль рисования джазом. «Живопись и рисование уподобляются мелодии, музыке, поэзии. Я считаю, что это очень правильно. Мелодия – это звук живописи. Недаром говорят – картины звучат. Это и есть мелодии», - говорит Юрий Викторович. Он владеет не только кистью - маэстро не раз поражал вологжан игрой на банджо, гитаре и … губной гармошке. Юрий Зотов - член Союза художников России, участник знаменитого объединения «Солнечный квадрат». Он успел объездить полмира, но обосновался в Вологде. Это весьма успешный художник - его работы украшают музеи и коллекции многих стран.

Из серии сотворение мира №2, Ю.Зотов

Недоказанность его картин предлагает зрителям самим достроить, услышать, уловить неуловимое. Гармония символизма и абстракта, комбинации цвета и техники… Картины мастера минималистичны и одновременно ёмки. Они легко считываются, а затем продолжают жить в нашем воображении.

Критики отмечают, что художник обладает удивительным талантом оживлять неживое и даже абстрактное. Например, Юрий создал целую серию портретов… стула.

"У пруда", Н.Наконечный

Николай Наконечный – художник-живописец, посвятил творчеству не один десяток лет. Получил биологическое образование, работал учителем и преуспел - он Заслуженный учитель России. А изобразительное искусство он постигал самостоятельно.

Николай Витальевич много работал и немало путешествовал. Но сумел сохранить в себе и своем искусстве открытую наивность, легкость, любование миром и предельную искренность.

В его работах узнаваемы природа и жизнь Вологды, Вологодской и Архангельской областей. Искушенный зритель увидит в произведениях интерес художника к импрессионизму и постимпрессионизму. Художник переосмысливает прозу жизни - она и лирична, и поэтична.

Н.Наконечный

Открытие выставок состоится 4 мая в 18:00. В концертной программе: группа "ИндиGo" - это экзотика индийского танца и ритмов афро-джаза. Прозвучат казачьи песни в исполнении Татьяны Кочуровой. Также ожидается выступление талантливых учащихся Детской школы искусств им. В.П. Трифонова.

Выставки будет работать до 4 июня.

Ждем вас по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, 7. АНО Арт Галерея-студия "Наш ХХI век".