В Вологде опубликовали программу на 9 мая

В Вологде в День Победы 16 парадных расчетов пройдут торжественным маршем по площади Революции. С 10 утра начнется марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По площади Революции строем пройдут расчёты, представляющие УМВД, МЧС, УФСИН, службу судебных приставов, воинские части, а также Череповецкий военный университет радиоэлектроники и Вологодский институт права и экономики. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

По площади пронесут Знамя Победы, творческие коллективы по традиции станцуют «Майский вальс». Для ветеранов подготовят трибуны и скамейки.

«Прохождение войск Вологодского гарнизона по площади Революции, как и в предыдущие годы, будет транслироваться в прямом эфире, А во дворах домов, где проживают ветераны, пройдут мини-парады и концерты. Это возможность персонально поздравить с этим великим праздником фронтовиков, которые не смогут присутствовать на площади. Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в этом году не будет (ради безопасности участников), но каждый может прийти с портретом своего героя на мероприятия в центре Вологды. Чтобы рассказать о бойцах своей семьи, можно использоваться разные средства: печать на футболке, нанесение на окнах дома или автомобиля, сделать бейдж с данными героя, сменить аватар в соцсетях на портреты бойцов, отправить данные о родственниках для онлайн-шествия «Бессмертного полка» на сайте polkrf.ru, принять участие в акции «Стена памяти» в учебных заведениях, предприятиях и организациях», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

С 11 утра начнется многочасовой концертный марафон. Выступят хоровые коллективы и солисты города, оркестр народных инструментов «Перезвоны», ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ», победители Всероссийского конкурса «Песни военных лет». Также состоится концерт «Дети за Победу» - совместный проект профессиональных артистов и воспитанников музыкальных школ Вологды. Финальным аккордом марафона станет концерт группы «ЧИЧЕРИНА» (Москва), который начнется в 21.00. Он завершится в 22.00 праздничным салютом Победы.

В течение дня концертные программы состоятся в Парке Ветеранов, Кировском сквере, на пл. Федулова, бульваре Пирогова, в ДК Льнокомбината.