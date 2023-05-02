Под Белозерском в Крохино воруют доски от восстанавливаемого храма

Доски были подготовлены к вывозу водой.

В Белозерском районе у волонтеров воруют пиломатериалы, закупленные для восстановления храма в Крохино. Они закупаются на пожертвования, все работы производят волонтеры. Помогают в этом и местные жители. Но, и это не в первый раз, волонтеры ужаснулись - у кого-то поднимается рука на купленное и доставленное с таким трудом, приготовленное к начавшемуся сезону. Об этом сообщает портал НьюсВо. «Буквально полчаса назад нам стало известно, что с территории волонтерского кампуса в Крохино кто-то вывозит пиломатериалы! Об этом сообщил Алексей Тимин, который помогает следить за нашим кампусом и регулярно наведывается в Крохино. Сегодня, подплыв к храмовому острову Алексей увидел уже напиленные доски, подготовленные к вывозу. Сколько было вывезено до этого, мы не знаем», — написали активисты.

Срочно было написано заявление в полицию. В соцсетях появилось обращение ко всем жителям Белозерского округа:

«Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к этому вопиющему происшествию! Мы делаем всё, что в наших силах для сохранения уникального храма Рождества Христова — ради памяти, истории и будущего наших детей. Не лишайте нас всех этой возможности. Если вам станет известно что-то об этом происшествии, сообщите нам об этом. Также обращаемся к людям, которые вывозили пиломатериалы. Мужики, если вас одолела острая нужда — обратитесь к нам по-человечески, мы отдадим вам в конце сезона остатки пиломатериалов, поделимся по-людски».

В группе Крохино ВКОнтакте уже появились комментарии: "Ужас какой! Как только рука поднимается! Понятно же, что материалы не ничейные!!! Да еще у церкви!".

Волонтеры надеются, что люди одумаются. Хотя подобное происшествие - не первое. И ранее уже исчезали оставленные на острове инструменты и материалы.