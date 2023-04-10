Вологодский депутат поднял тему регулирования оптовых цен на сжиженный газ

Депутат Законодательного Собрания Вологодской области Александр Гордеев поднял актуальную тему на заседании комитета по вопросам местного самоуправления Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Парламентарий заявил, что в Вологодской области и других регионах Северо-Запада сложилась непростая ситуация по обеспечению местных жителей сжиженным газом в баллонах для бытовых нужд. Это произошло после того, как в 2019 году Правительство РФ отменило государственное регулирование оптовых цен на этот вид топлива. В результате цены на оптовом рынке сжиженного газа формируются на коммерческой основе и являются свободными. Государством определено, что предельные уровни розничных цен устанавливаются самой газоснабжающей организацией, которые не заинтересованы поставлять баллоны с газом по регулируемым ценам: ввиду значительных колебаний оптовых цен на сжиженный газ это невыгодно.

«Для примера, в 2021 году изменение цен на оптовом рынке поставки сжиженного газа происходило в диапазоне от 23 до 45 тысяч рублей за тонну, а уже в декабре 2022 года оптовая цена сжиженного газа составила менее шести тысяч рублей за тонну. Сегодня она снова поднялась почти в два раза, - рассказал Александр Гордеев. - В сложившейся ситуации для газоснабжающей организации быть гарантирующим поставщиком неинтересно – это дополнительная ответственность, отчетность и защита тарифов».

Пресс-служба ЗСО Вологодской области

Правительство региона неоднократно проводило конкурс на гарантирующего поставщика сжиженного бытового газа населению в регионе, однако ни одна организация не заявилась.

За решение этого вопроса в регионе взялась и прокуратура Вологодской области. В ноябре прошлого года в Белозерском суде рассматривался иск прокуратуры с требованием обязать администрацию Белозерского муниципального округа определить организацию-поставщика сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд. Суд принял решение в пользу прокуратуры, однако выполнить решение суда весьма сложно.

«При такой патовой ситуации считаем, что решением проблемы является именно возврат к государственному регулированию оптовых цен на сжиженный газ. Это позволит стабилизовать ситуацию с ценами и станет стимулом для газоснабжающих организаций к работе по доставке газа в баллонах по регулируемым тарифам, - подчеркнул Александр Гордеев. - С учетом предложений Республики Карелия мы подготовили соответствующий проект обращения в Правительство Российской Федерации. При этом необходимо также вернуть квотирование лимитов оптовой поставки сжиженного бытового газа в разрезе каждого субъекта РФ».

Парламентарий также озвучил альтернативный вариант решения вопроса – отказ в регулировании и розничных цен на сжиженный бытовой газ для населения при сохранении существующей модели поставки бытового газа по «свободным ценам».

«Рыночные отношения сами отрегулируют ценовую политику. При этом субъекты должны обеспечить адресную поддержку малообеспеченных граждан за счёт субсидий на эти цели, предоставленных из федерального бюджета», - пояснил Александр Гордеев.

По мнению вологодских парламентариев, принятие таких мер будет способствовать обеспечению надёжного и бесперебойного снабжения жителей регионов сжиженным углеводородным газом для коммунально-бытовых нужд, привлечёт газоснабжающие организации быть гарантирующим поставщиком и снизит социальную напряженность в этом вопросе