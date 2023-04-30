В Вологде утонула мама с семилетним сыном

Трагедия произошла на месе впадения реки Тошни в Вологду.

В Вологде произошла трагедия. 30 апреля около 16:00 на реке Вологда утонула 32-летняя женщина с сыном. ЧП случилось у дома на ул. Клубова, 110а, недалеко от того места, где река Тошня впадает в реку Вологду. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице ВКонтакте.

Семья с ребенком, а также со знакомым, мчались по реке на моторке. Неудачный маневр - и их лодка перевернулась. Есть информация, что люди были в спасательных жилетах. Но это не спасло двоих. Вот что написал мэр Вологды Сергей Воропанов: «Во время речной прогулки группа вологжан перевернулась на лодке. Погибли мама с ребенком 7 лет, отец и друг семьи выплыли. Выражаю соболезнования родственникам погибших". Он обратился к вологжанам: "Прошу каждого никогда не пренебрегать безопасностью - своей и своих близких - и всегда оценивать ситуацию со всех ее сторон».

На место выехали спасатели. Один из дачников, увидев ЧП, бросился на помощь. Однако одежду ребенка намотало на винт, помочь ему было нельзя.

Тело матери нашла и доставила на берег в 17:30 группа спасателей, в числе которых был водолаз.

По словам очевидцев они "хотели переплыть через дамбу" (У редакции нет возможности проверить информацию, - прим. ред..)

На место прибыли следователи. Сотрудниками следственного отдела по г. Вологда проведены осмотры места происшествия и тел погибших, осмотрена лодка. Сотрудниками СУ СК РФ по Вологодской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Что уже установлено следователями? «По данным следствия, 32-летняя женщина, ее супруг, их 7-летний сын, а также 35-летний знакомый семьи, находились в лодке ПВХ на реке Вологда в районе ул. А. Клубова в спасательных жилетах. Во время маневра лодки, управляемой супругом женщины, лодка перевернулась, все находившиеся в ней люди выпали в воду. Мужчины сумели выплыть на берег, женщина и ребенок погибли. Выживший отец погибшего мальчика сообщил о произошедшем в экстренные службы», - сообщили в региональном СУ СК РФ.

Следственные действия продолжаются.