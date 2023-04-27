В Вологде прошел Дискуссионный клуб Молодежного парламента с Евгением Примаковым

В Вологде прошла встреча Дискуссионного клуба Молодежного парламента при ЗСО на тему «Россия – право быть сильной». С юнымми вологжанами побеседовал Евгений Примаков – руководитель Россотрудничества – Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Подробности сообщила пресс-служба ЗСО Вологодской области.

Беседа со спикером прошла в формате видеоконференцсвязи Москва – Вологда – Сосновоборск.

«В работе Дискуссионного клуба принимают участие более 220 человек. Это площадки в Совете Федерации, в Законодательном Собрании региона. К онлайн-конференции подключены все муниципалитеты Вологодчины. Стоит отметить, что впервые с нами ребята-активисты из города Сосновоборска Красноярского края», - прокомментировал Андрей Луценко.

В своем обращении к ребятам Евгений Примаков подробно рассказал о работе Россотрудничества и о том, как правильно понимать выражение «гуманитарная политика».

«Мы работаем в сфере международного гуманитарного сотрудничества, развиваем позитивные отношения России со странами СНГ, другими перспективными иностранными государствами, занимаемся вопросами обеспечения нашей национальной безопасности. Мы привыкли слово «гуманитарный» относить к областям искусства, культуры, образования. Но на самом деле «гуманитарный» обозначает также обеспечение потребностей и прав человека», - отметил Евгений Примаков.

По мнению Евгения Примакова, сила государства заключается в хороших показателях демографии, поэтому необходимо повышать рождаемость. Чем больше в стране жителей, тем лучше развиваются рынок и технологии.

Участники Дискуссионного клуба задали гостю десятки вопросов. Евгений Примаков рассказал ребятам про то, как «Россотрудничество» строит работу на новых территориях страны, о помощи Турции при землетрясении, о поддержке проектов по популяризации русской культуры за пределами Российской Федерации и отношении к людям, которые покинули России с началом спецоперации.

Егор Лукьянов, первокурсник из ВоГУ, спросил сенатора Юрия Воробьева о роли регионов в устойчивом развитии государства. Юрий Леонидович подчеркнул, что сила современной России основывается, в том числе, на слаженной работе в каждом регионе. Благодаря организации социальных проектов на местах, сплочении трудовых ресурсов, переориентация производства и важнейших секторов экономики в период санкций и пандемии удается сохранять баланс и поступательное развитие.