Вологодские работники амбулаторий и центров общей врачебной практики смогут получить единовременную компенсацию

26 апреля вологодские депутаты в ходе 20-й сессии Законодательного Собрания области приняли закон о единовременных компенсационных выплатах работникам амбулаторий и центров общей врачебной практики. Об этом сообщила пресс-служба ЗСО.

Ранее на получение подъемных могли рассчитывать только работники фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переехавшие после учебы в сельскую местность.

«Эти выплаты довольно существенные. Доктора, а также фельдшеры и медицинские сестры, которые приняли решение трудоустроиться в удаленных территориях, могут получить 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно. А для работников, которые переезжают в обычные сельские пункты – предусмотрены выплаты в 1 миллион и 500 тысяч рублей. Теперь к получателям подъемных будут относиться и сотрудники врачебных амбулаторий, а также офисов врачей общей практики. Все это направлено на развитие сельской медицины в нашей области», - отметил председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Пулин.

Средства на выплаты медработникам в объеме 50,2 миллиона рублей уже предусмотрены в областном бюджете. Эта мера поддержки продлится и на 2024 год.