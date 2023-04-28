Президент поставил перед вологодскими парламентариями новые задачи

Фото Законодательное собрание Вологодской области

Андрей Луценко 28 апреля поучаствовал в заседании Совета законодателей РФ - ключевым событием стало выступление Президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба ЗСО Вологодской области.

«Первоочередной задачей парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Важна ощутимая адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа - наша общая главнейшая задача. Я вижу, что идёт работа по реализации Послания, и прошу не снижать темпы и качество проработки необходимых для этого законопроектов», - сказал Владимир Путин.

Главной темой сегодняшнего заседания стала соцподдержка участников СВО и членов их семей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на федеральном уровне выстроена система госгарантий, которая включает широкий спектр льгот:

«Но это не снимает ответственность с органов власти субъектов. В этом вопросе мы должны работать сообща. Отмечу несколько важных моментов, на которые необходимо уделить самое пристальное внимание. Во-первых, нельзя допускать, чтобы помощь превращалась в формальность или пиар. Во-вторых, многие регионы внедряют уникальные меры поддержки, и на этом нельзя останавливаться. Впоследствии они могут лечь в основу развития социальной политики в целом».

«В Вологодской области для мобилизованных и контрактников установлены региональные выплаты, за каждой семьей закреплен соцработник, сформированы социальные паспорта семей военнослужащих, разработан большой пакет мер поддержки. Также члены семей участников СВО освобождены от платы за детские лагеря, детские сады и студенческие общежития. Кроме того, обучающимся предоставляется бесплатное питание, оказывается бесплатная юридическая помощь», - рассказал Андрей Луценко.

На заседании шла речь о необходимости решения вопросов в сфере медико-социальной экспертизы, изготовления протезов, ускорения и упрощения процедуры восстановления документов бойцов.

В стране назрела проблема оказания медицинской помощи бойцам в рамках системы ОМС. На данный момент нет четкой системы реабилитации, в том числе психологической, не созданы условия для льготного поступления участников СВО в вузы. Все эти проблемы требуют законодательного регулирования.

На заседании Совета законодателей рассмотрели вопрос развития межбюджетные отношений на всех уровнях.

По словам Председателя Совета Федерации, в последние годы в стране проделана большая работа по сбалансированности бюджетов. В том числе идёт замена коммерческих кредитов на бюджетные, повышаются доходы бюджетов, накоплен запас прочности региональных финансов.

«В плане межбюджетных отношений на Вологодчине выстроена надежная система, - отметил Андрей Луценко. - В прошлом году в местные бюджеты было мобилизовано более 18 миллиардов налоговых и неналоговых доходов. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. Ежегодно объем помощи местным бюджетам составляет не менее 30% расходов областного бюджета. В прошлом году сумма составила почти 40 миллиардов рублей».

Предложения, которые были озвучены федеральными и региональными парламентариями, лягут в основу решения Совета законодателей, и будут проработаны на уровне Правительства РФ, а также обеих палат российского парламента.