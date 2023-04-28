В Вологде прошла международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов»

Фото: администрация города Вологды

Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов» стала одним из главных событий III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди». Участники пленарного заседания обменялись передовыми практиками в сфере ESG и устойчивого развития городов. Подробности сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

«Форум проходит уже в третий раз. Это всегда несколько дней плодотворной работы, в том числе и с научным сообществом. Сегодня мы впервые провели координационный экологический совет под председательством руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, где приняты обращения в федеральные органы. Проблем в вопросах экологии накопилось очень много в городах, и необходимо усиление этой работы и объединение ресурсов на всех уровнях. На всех дискуссионных площадках обсуждаем, как совместить экологию с интересами предприятий, жителей, как это уложить в такую многогранную повестку как устройство города», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сергей Воропанов напомнил, что курс на устойчивое развитие в соответствии с принципами ESG областная столица взяла в 2021 году, когда была разработана стратегия «ЭкоВологда». Это формирование «зеленой» экономики», «зелёной» инфраструктуры, «зелёного» строительства и «зеленых» стандартов в обществе, включая создание системы экологичного транспорта, экопросвещения горожан и многое другое. Эти направления реализуются на территории города методом проектного управления, на общую задачу работает 31 проект.

«Стратегия «ЭкоВологда» реализуется в 3-х взаимосвязанных составляющих: экологическое благополучие, социальная ответственность и эффективное управление. Так, в экологическом направлении удалось сократить сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, начать внедрение раздельного сбора мусора и работу по рекультивации свалки на Мудрова, заменить 50% общественного транспорта на машины с газомоторным топливом, а все городские уличные светильники – на энергосберегающие. В направлении социальной ответственности хочу отметить, в частности, увеличение доли молодых горожан, благодаря активной работе с молодёжью и созданию возможностей для самореализации. Один из примеров такого подхода – бывший кинотеатр «Салют», а ныне молодежное креативное пространство», - рассказал Сергей Воропанов.

Успешным управленческим опытом стал проект по реновации площадей старых заводов, в результате чего открыты новые предприятия, создано около 1000 рабочих мест. Активное вовлечение инвесторов в реставрацию деревянных исторических зданий позволило привлечь около 500 млн внебюджетных средств и создать новые точки притяжения для туристов.

Комплексный подход Вологды в вопросах экологии и устойчивого развития высоко оценили федеральные эксперты.

«ESG в нашем понимании – это социально-экологические приоритеты в управлении любых организаций: муниципалитетов, компаний, школ и других учреждениях, при которых во главу угла ставится среда жизни человека, сотрудника, социума. Сегодня мы отмечаем, как Вологда становится лидером среди городов среднего масштаба в вопросах применения на практике ESG-принципов. Мы составили рейтинговый профиль Вологды, в котором собраны все позиции города в разных рейтинговых системах. Среди 170 городов России в этом сегменте Вологда находится в первой трети», – отметила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

«Экология – комплексная задача, нельзя сказать, что одно особенно важно, а другое нет. Я бы отметил ключевой аспект, которого нет во многих городах России, но есть в Вологде – это организация диалога с населением. Сегодня важна эмпатия, открытость, теплая коммуникация, короткая дистанция с властями, вовлечение людей в различные события экологического характера. В Вологде этот диалог настроен, и эту практику я рекомендую для реализации в других муниципалитетах», - говорит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В рамках научно-практической конференции прошли также открытые лекции, круглые столы и заседания тематических секций, отражающих разные аспекты ESG-повестки. Участниками конференции стали около 5000 человек, присоединившиеся к обсуждению как офлайн, так и онлайн.

28 апреля прошла блиц-дискуссия на тему устойчивого развития городов. Можно посмотреть видео.