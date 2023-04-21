Вологодские депутаты предложили восстановить справедливость для приёмных детей при назначении единого пособия

Парламентарии Северо-Запада обратились к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу изменения основания отказа в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Депутат ЗСО Лариса Кожевина пояснила, что в настоящее время применяется единый подход к назначению и выплате универсального ежемесячного пособия, проводится комплексная оценка нуждаемости. При этом Правилами назначении пособия утверждён перечень оснований для отказа в этих пособиях. Одним из оснований отказа является наличие у заявителя и членов его семьи дохода в виде банковских процентов, который превышает один размер прожиточного минимума на душу населения.

«Основание применяется независимо от количественного состава семьи и её статуса – воспитываются в ней приёмные или только родные дети, - подчеркнула Лариса Кожевина. - На практике мы столкнулись с ситуацией, когда в приёмной семье для ребёнка, находящегося под опекой, открывается депозитный счёт для зачисления средств от продажи наследуемого имущества или алиментов, а сумма набежавших процентов за год - в районе 15 000 рублей - превысила один размер прожиточного минимума. При этом в семье воспитывается несколько приёмных и родных детей, но всем им с учётом банковских процентов по счёту, открытого на одного приёмного ребёнка, отказано в назначении пособия».

Опекуны могут использовать денежные средства с депозитного счета только для нужд конкретного приёмного ребенка, на которого оформлен счёт, только на основании решения органов опеки и попечительства.

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предлагают предусмотреть в Правилах назначения и выплаты пособий исключение для таких семей, если они получают «пассивный доход» в виде банковских процентов на одного из детей, находящегося под опекой.