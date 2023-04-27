Областные парламентарии писали «Диктант Победы» на различных площадках Вологодчины

Фото: пресс-служба ЗСО.

«Вологжане писали «Диктант Победы» на 228 площадках», - такую цифру назвал Андрей Луценко. Площадки для написания «Диктанта Победы» работали во всех районах и округах. Это школы, библиотеки, музеи, университеты, отделения «Единой России». Как сообщает пресс-служба ЗСО, международная патриотическая акция в рамках партийного проекта «Историческая память» в преддверии Дня Победы 27 апреля прошла в Вологодской области, в ней приняли участие школьники, студенты, работающие вологжане, представители власти, а также депутаты Законодательного Собрания и местные парламентарии.

"Считаю, сейчас, как никогда мы должны стремиться к сохранению исторической памяти. Многие пытаются переписать историю, исказить представления о Великой Отечественной войне у жителей не только других стран, но и России. Особенно много рисков попасть под такое неправильное влияние у нашего подрастающего поколения. Наша задача – этого не допустить", - отметил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

В «Диктант Победы» вошли 25 заданий на знание событий Великой Отечественной войны. 20 вопросов посвящены общей военно-исторической тематике, остальные пять - региональной.

Депутаты Законодательного Собрания традиционно активно участвовали в мероприятии. Заместитель председателя ЗСО Роман Заварин вместе с парламентариями Анатолием Диановым и Алексеем Масловым выполняли задания, находясь в командировке в селе Липин Бор, писали диктант в районной библиотеке.

«Я ежегодно принимаю участие в этой акции, чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Нужно помнить тех героев, которые сражались и отдали жизнь за нашу Победу. Благодаря «Диктанту Победы» наша молодежь, школьники, студенты получают возможность еще раз обратить внимание на героическую историю страны, и узнать новые факты о подвиге нашего народа», - считает Роман Заварин.

Диктант можно было пройти и в электронном формате на сайте акции диктантпобеды.рф. Такой возможностью воспользовался заместитель председателя Законодательного Собрания области Игорь Даценко.

«В диктанте достаточно интересные вопросы об основных, ключевых вехах того времени. Для меня сохранение исторической памяти как для гражданина и государственного служащего, а также историка является принципиальным значением. Мы живем в непростое время, есть большое количество людей, которые хотели бы поменять нашу оценку тех событий. Крайне важно, чтобы наше восприятие оставалось неизменным», - убежден парламентарий.

Одна из площадок акции - на базе 20-й школы в Вологде. Среди 20 участников - депутат Законодательного Собрания, руководитель проекта «Единой России» «Историческая память» Павел Горчаков. По мнению депутата, вопросы стали сложнее, чем в прошлом году.

Павел Горчаков курирует кадетское и юнармейское движение, проводит Уроки мужества. Так что ему есть свой взгляд на акцию: "Замечаю, что у подрастающего поколения есть проблема незнания своего прошлого. Это негативно влияет на воспитание молодежи. Если наши дети, внуки и правнуки не буду знать исторического боевого прошлого, то что от них ожидать в будущем? Они должны знать историю страны и своих предков».

Депутат Законодательного Собрания области, руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» Лариса Кожевина «Диктант Победы» писала с молодогвардейцами - старшеклассниками, студентами вузов и колледжей. Региональная общественная приемная стала одной из площадок написания «Диктанта Победы».

«Участвовать в акции «Диктант Победы» для меня лично и волнительно, и ответственно. В который раз будто заново перелистываешь страницы истории Великой Отечественной войны, нашей великой страны. Вместе с тем всегда испытываешь чувство гордости за молодежь – юношей и девушек, для которых эта акция имеет огромное значение и смысл. Она важна для воспитания подрастающего поколения, привлечения внимания молодежи к событиям Великой Отечественной войны, формирования правильного понимания этих событий», - делится Лариса Кожевина.

Депутат ЗСО Андрей Макаров также принял участие в «Диктанте Победы». Вместе с единомышленниками задания он выполнял в череповецком отделении «Единой России». Андрей Макаров участвует в акции с 2019 года, - именно тогда она была проведена впервые.

«Диктант Победы» необходимо проводить два или три раза в год. Мы запоминаем лишь то, на чем сфокусировано наше внимание. Если мы хотим помнить о войне и передать эту память детям, нужно постоянно концентрироваться на этой теме. Прежде всего, чтобы было интересно. Чтобы возникал азарт: в следующем году справиться с заданиями лучше, чем в этом. Подобные мероприятия – это точное следование идее патриотизма. История – это наука не о прошлом, а о настоящем», - убежден Андрей Макаров.

Победителям и участникам «Диктанта Победы» вручат дипломы и сертификаты. Выпускники школ могут использовать диплом призера или победителя при поступлении в учебные заведения. Это даст дополнительные баллы.

Добавим, Международная акция проводится уже в пятый раз. Масштаб растет с каждым годом. В нынешнем году впервые задания перевели на китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский языки. К диктанту присоединились жители Шри-Ланки. Помимо этого, более 120 площадок отрылись на новых территориях России.