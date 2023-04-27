Андрей Луценко заверил, что депутаты ЗСО всегда чутко реагируют на запросы вологжан

Законодательному Собранию Вологодской области - почти 30 лет.

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Дата приурочена к началу работы Государственной Думы в 1906 году. Это был первый демократический институт, заложившего основы парламентаризма в стране.

В Вологодской области парламент появился в 1994 году. Это была Вологодская областная Дума. Но на первой же сессии парламент получил наименование - Законодательное Собрание Вологодской области, которое носит и по сей день. Так в регионе был запущен законотворческий процесс, который продолжается почти 30 лет.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в 2022 году на одиннадцати сессиях было рассмотрено 365 вопросов, принят 231 закон области, 33 из которых – социально значимые. Проведено 225 заседаний постоянных комитетов, еще 30 были посвящены конкретной тематике.

«Депутаты Законодательного Собрания области всегда чутко реагируют на запросы вологжан. Эта работа находит отражение в тех решениях, которые мы принимаем. Ежегодно один из важнейших законов касается бюджета на ближайший трехлетний период. Работа над ним ведется долго и кропотливо", - сказал председатель ЗСО, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Он отметил, что более 60 законов в прошлом году были инициированы членами фракции «Единая Россия». Кроме того, парламентарии активно взаимодействуют с гражданами, проводят личные приемы, принимают непосредственное участие в решении проблем земляков. "На депутатов фракции «Единая Россия» возложена ответственная миссия по контролю выполнения «Народной программы» и тех объектов, которые в рамках нее реализуются», - подчеркнул Андрей Луценко.

Законодательное Собрание Вологодской области тесно взаимодействует с другими регионами СЗФО в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В 2022 году депутаты регионального парламента инициировали рассмотрение 26 вопросов, 16 инициатив были поддержаны.

Готовят в ЗСО и будущие поколения законодателей. Так, уже 12 лет работает Молодежный парламент, одной из задач которого является формирование правовой и политической культуры молодежи.