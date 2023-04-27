В Вологодской области под суд попала газовик из-за гибели человека и сгоревших домов

Фото: СУ СК России по Вологодской области.

В Тотьме будут судить работника газовой службы. ее обвиняют в нарушение требований безопасности при проведении работ. В результате погиб человек, а также уничтожено имущество людей. 44-летняя женщина обвиняется по двум статьям: в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности). Об этом ЧП сообщал сайт КП-Вологда: вечером 11 августа 2022 года в деревне Задняя Тотемского района произошел взрыв с последующим пожаром.

Бригада газовой службы подвела газ в одну из квартир. Руководитель работ, не убедившись в наличии заглушки на газовой трубе в одной из квартир 2-квартирного деревянного дома, приняла решение о подключении газоиспользующего оборудования соседней квартиры к сети газопотребления. В результате произошло воспламенение газо-воздушной смеси в квартире с отсутствующей заглушкой на трубе и пожар. Была смертельно травмирована 49-летняя женщина.

Огонь распространился и на соседний дом. В итоге были уничтожены и повреждены квартиры и имущество в них. Всего ущерб 6 жильцам двух домов ущерба на сумму, превысившую 2 350 000 рублей.

В рамках уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, 8 почерковедческих, пожарно-техническая, 5 строительно-технических, допрошено более 40 свидетелей, изъята служебная документация, которая тщательно проанализирована и сопоставлена следствием.

Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.