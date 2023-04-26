В Вологде росгвардейцы почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах

Фото: Управление Росгвардии по Вологодской области.

В Вологде почтили память жертв чернобыльской катастрофы. 26 апреля отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

В этот день на Чернобыльской АЭС произошла трагедия, которую помнит все человечество. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области, росгвардейцы почтили память жертв Чернобыльской катастрофы, возложили цветы к мемориалу вологжанам-участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий и катастроф, подразделениям особого риска, а также почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Офицеры Росгвардии рассказали о работе внутренних войск на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Кроме охраны территории самой атомной электростанции, солдаты и офицеры участвовали в эвакуации жителей, несли службу по всему периметру зоны отчуждения и 30-километровой зоны, патрулировали улицы Припяти – города атомщиков, осуществляли проверку проезжающего автотранспорта, обеспечивали охрану населенных пунктов, которые покинули местные жители, предотвращали мародерство.

Службу несли караулами, от которых выделялись заслоны, патрули, наблюдательные посты и КПП. В кратчайшие сроки провели огромную работу по возведению ограждений по периметру станции и зоны отчуждения, строительству дорог.

Офицеры-химики внутренних войск инициировали ряд новаторских предложений, благодаря которым удалось сохранить жизнь людей и продлить срок эксплуатации техники.