В Кремле наградили главу города Вологды Юрия Сапожникова

В минувший понедельник, 24 апреля, в Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и поощрений от Президента РФ.

В числе награжденных попал и глава Вологды, Председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» Юрий Сапожников. О таком важном событии Юрий Владимирович сообщил в соцсетях. Он поблагодарил за совместную работу губернатора Олега Кувшинникова и мэра Сергея Воропанова.

Благодарственных писем Президента Российской Федерации «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» также были удостоены Сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук, исполнительный директор ВАРМСУ Иван Цецерский.

Награды вручил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.