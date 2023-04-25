В Вологде идет сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Вологде продолжают сбор посылок для бойцов СВО. За минувший год депутаты, предприятия и организации, вологжане передали порядка 190 тонн предметов первой необходимости. Большую поддержку оказывает вологодский бизнес и городское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей Вологодской области.

Глава города Юрий Сапожников рассказал, что особо ценятся металлоискатели и тепловизоры, но собирают и продукты, медикаменты, средства личной гигиены. Жители города могут присоединиться к сбору.

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