В Вологде археологи ведут раскопки у ЦУМа

Фото: Александр Суворов и Игорь Аксеновский

В областной столице продолжается строительство фонтана на площади перед ЦУМом. Он должен появиться уже к августу. Однако сотрудникам Института археологии Российской академии наук предстоит изучить культурный слой этого земельного участка на улице Благовещенской.

Руководитель Северорусской археологической экспедиции, сотрудник АУК ВО «Вологдареставрация» Игорь Кукушкин рассказал газете Красный Север , что раскопки могут привести к интересным открытиям из истории средневековой Вологды.

Эта территория была заселена в XVI–XVII веках. Через нее проходила дорога к проездной Благовещенской башне Вологодской крепости Ивана Грозного.

Сначала вскрыт шурф площадью 4 кв.м. и глубиной 2,5 метра. В нем на глубине был выявлен частично стратифицированный культурный слой, содержащий фрагменты древесины и археологический материал, представляющий историко-культурную ценность. Выявлены, например, детали кожаной обуви: подошве сапога и половине поршня. Предварительная датировка находок XVII–XIX век. Специалисты также обнаружили янтарную бусинку, керамику, венец деревянного дома, медный пятак 1765 г.

После археологического исследования, начнется строительство фонтана. Общая стоимость работ — более 140 млн рублей.