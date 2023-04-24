Серийный растлитель несовершеннолетних череповчанок задержан в Москве

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологодскую область из Москвы доставлен любитель несовершеннолетних. Ему предъявлено обвинение. Как сообщает СУ СК РФ, в Москве по подозрению в развратных действиях с несовершеннолетними девочками задержан 35-летний уроженец Казахстана. Развратные действия он совершал в марте 2020 года, а затем неоднократно в январе 2022 года в Череповце, в общежитии.

«Находясь у себя дома в комнате общежития на улице Чкалова, совершал развратные действия в отношении своих знакомых, не достигших 16 лет, а также вступал с ними в половую связь. О произошедшем правоохранителям стало известно от законных представителей потерпевших», - рассказали в управлении СК.

Уголовное дело против развратника было возбуждено в январе 2022 года. Но подозреваемый скрылся. Его задержали 22 апреля в Москве. Сейчас ему предъявлено обвинение.

Следователи подозревают, что эпизодов было больше.

Всех пострадавших просят обратиться следственный отдел по Череповцу по адресу: Череповец, улица Гагарина, дом 22, либо позвонить по телефонам: (8202) 50-75-83, 8-965-736-02-00.