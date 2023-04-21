Юлия Рутберг и три мужских хора включены в программу фестиваля православной культуры «Покровские встречи»

Фото: Вологодская областная филармония.

На Вологодчине пройдет XIV фестиваль православной культуры «Покровские встречи». От откроется день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова). Традиционно торжественная церемония открытия пройдет 13 мая в усадьбе Брянчаниновых в Грязовецком районе. Это родовое поместье, где святитель Игнатий провел свои детские годы.

– Три ярких хоровых коллектива в этом году выступят в рамках «Покровских встреч». Кроме великолепного хора «Оптина Пустынь» в Софии также выступит Мужской хор Вологодской филармонии. А закроет фестиваль 25 мая Московский синодальный хор - один из старейших профессиональных хоров в России, чья история по одним данным восходит к 15 веку, по другим начинается в Москве в 1721 году. На сохранение столь древних традиций, наших духовных корней и направлен Открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи», – говорит генеральный директор Филармонии Денис Саничев .

Среди предстоящих фестивальных концертов стоит отметить и музыкально-литературную композицию к 150-летию Сергея Рахманинова, которую 18 мая представит народная артистка РФ, актриса Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Юлия Рутберг и ансамбль «Рапсодия оркестра им. Осипова». Также к числу ожидаемых событий фестиваля можно отнести и концерт одного из самых интересных и разносторонних российских музыкантов наших дней – пианиста Юрия Мартынова. 20 мая он выступит в зале Филармонии вместе с Камерным оркестром.