В Череповце за баннер со Сталиным предпринимателю грозит штраф

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В Череповце предпринимателю грозит штраф за баннер со Сталиным, который рассуждает про алкоголь. Креатив оказался незаконным. К делу подключился УФАС.

Рекламу разместили на фасаде дома на улице Ленина, 92а. На Сталина, рассуждающего о необходимости выпить, обратили внимание специалисты комитета по управлению имуществом мэрии. Баннер не прошел бюрократические препоны - был вывешен без согласований и разрешений.

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«Это центр города, таким образом рекламируют заведение, где продается алкоголь. Они могут только обозначить свое местоположение, повесив вывеску. А эту рекламу разместили в виде баннера, не согласовали с жильцами дома и управлением архитектуры, не получили в комитете разрешение на размещение, использовали изображение советского политического деятеля. Выдано предписание на демонтаж баннера, материалы направлены в Федеральную антимонопольную службу. Установлено нарушение закона „О рекламе“», — цитирует официальный сайт Череповца слова председателя комитета по управлению имуществом города Андрея Корнеева.

ФАС возбудила дело, заседание состоится 12 мая. Предпринимателю грозит штраф от 4 до 20 тысяч рублей.

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С начала 2023 года в Череповце нашли 164 рекламные конструкции, установленные без разрешения. В 108 случаях нарушения устранены, десять рекламных конструкций демонтировали за счет города. Потраченные на демонтаж деньги взыщут с владельцев рекламы.