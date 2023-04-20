Онкобольному вологжанину помогли найти лекарства

На личном приеме к председателю Законодательного Собрания области Андрею Луценко обратилась жительница поселка Чебсара. У ее мужа диагностировали рак - требуются дорогостоящие лекарства.

«По рецепту врача мы получаем препарат «Апалутамид». Однако нерегулярно. В октябре и ноябре мы не получали таблетки, в следующие три месяца нам их выдавали, а в марте и апреле лекарства нам снова не выдали. Состояние мужа ухудшается. И аналогов препарата нам тоже не предлагают», - рассказала заявительница.

«Апалутамид» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Специалисты Департамента здравоохранения области пояснили, что проблема с обеспечением препарата случилась из-за появления новых заявок на получение лекарства.

«Препарат был закуплен в определенном количестве без учета новых пациентов. Понадобилось время, чтобы докупить лекарства. Сейчас проблема решена, препаратом на четыре месяца на всех пациентов мы обеспечены. В ближайшие дни отправим партию в аптеку Шексны», - прокомментировала Анна Бобровская, начальник отдела организации лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения области.

Если возникают проблемы с обеспечением препаратом, вологжанам советуют обратиться в Департамент здравоохранения области. Если лекарство временно не будет поступать, онкологический диспансер может организовать госпитализацию пациента на время отсутствия препарата.