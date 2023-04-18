В Вологде 22 апреля пройдет ярмарка "Дачный сезон"

В Вологде в субботу, 22 апреля, на площади Революции в рамках III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди» состоится ярмарка «Дачный сезон». Вологжане и гости города с 10.00 до 17.00 смогут приобрести саженцы, удобрения, рассаду, садово-огородный инвентарь и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

«Весенние ярмарки всегда пользуются популярностью у жителей. Вологжане закупают саженцы, рассаду, семена и удобрения для посадочного сезона. Обращаю внимание, что в 11.00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по прививке плодовых растений. В рамках мастер-класса жители города узнают об основных способах прививки, нюансах проведения, всех тонкостях и секретах успешного выращивания новых сортов деревьев и кустарников. Мастер-класс проведёт заведующая кафедрой растениеводства, земледелия и агрохимии ВГМХ им. Н.В. Верещагина Куликова Елена Ивановна», - рассказала руководитель Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды Елена Уханова.

На ярмарке будут представлены сезонные товары, изделия ремесленников, предметы обихода, а также экологически чистые продукты питания с вологодских фермерских хозяйств и приусадебных участков.

Напомним, Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди» пройдет в Вологде в третий раз с 22 по 28 апреля. В рамках него пройдет Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», будет работать кейс-платформа, где представят опыт развития парковых территорий, вертикального озеленения, раздельного сбора мусора, продвижения экопривычек в молодежную среду. Также запланированы посадки деревьев, книжные фримаркеты, фестиваль зелёного документального кино и многое другое. Подробнее об экофоруме можно узнать на официальном сайте мероприятия - экофорум35.рф.