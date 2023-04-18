В Вологде стартовало голосование за территории для благоустройства

Фото: администрация города Вологды

В Вологде на федеральной платформе с авторизацией через портал госуслуг до 31 мая пройдет голосование за территории для благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Жители Вологодской области старше 14 лет смогут выбрать проекты благоустройства общественных территорий в следующих городах: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Белозерск, Вытегра, Кириллов, Тотьма и Устюжна.

В Вологде выставлено на голосование 8 территорий, которые были предложены горожанами и одобрены общественной комиссией проекта.

«Приглашаю вологжан к активному голосованию, необходимо выбрать одно из представленных пространств. Это площадь им. Бабушкина, бульвар по проспекту Победы, Осановская роща (2-й этап), парк «Евковка», сквер 300-летия полиции в мкр-не Охмыльцево, сквер 825-летия Вологды, бульвар по улице Ильюшина, сквер за ДК ПЗ. Проголосовать можно на сайте 35.gorodsreda.ru , где размещены эскизы проекта благоустройства, информация о территории, ее расположение на карте, обозначен куратор проекта, который может ответить на вопросы вологжан об общественном пространстве. Только от вашего решения будет зависеть то, какое из восьми мест будет облагорожено», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме того, в течение всего периода голосования более 100 активистов ежедневно в разных микрорайонах будут рассказывать о проекте и предложенных для благоустройства пространствах, помогать вологжанам зарегистрироваться на федеральной платформе по номеру телефона. В первую неделю голосования волонтеры будут дежурить у ТЦ «Мармелад», на аллее по ул. Ильюшина, у ТЦ «Апельсин» и на Каменном мосту. Затем перейдут на другие адреса. Время работы добровольцев в будние дни: с 16:00 до 20:00, в выходные: с 14:00 до 18:00.