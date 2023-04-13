Вологодской девочке с инвалидностью помогли специалисты Комплексного центра социального обслуживания

Фото ЗСО Вологодской области

Депутат ЗСО Антонина Федорова поделилась историей многодетной семьи из Вытегорского района. Родители девочки, инвалида детства, попросили помочь доставить специальный подъемный механизм для их дочери. У семьи возможности его доставить из Вологды в Вытегорский район не было. Об этом сообщила пресс-служба ЗСО Вологодской области.

«Хочу от всего сердца сказать, что мама и папа – большие молодцы. Много сил вкладывают в детей и особенно в дочь. Мама в семье – большая молодец, настоящая мама, героиня в самом прямом смысле этого слова. Поэтому всей семье, прежде всего, здоровья, терпения, любви и поддержки всегда и во всем. Что же касается просьбы семьи доставить так необходимое дочери средство реабилитации, то она была выполнена. Подъемный механизм доставлен, и его можно использовать по назначению», - поделилась Антонина Федорова.

Депутат рассказала, что это стало возможным при поддержке специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения по Вытегорскому району. В распоряжении центра социального обслуживания есть специализированный транспорт с подъемником и чтобы транспортировать габаритных размеров коробку нужен был как раз такой автотранспорт.