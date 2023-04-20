Коллекцию раритетного оружия изъяли у жителя Вологодской области

Любовно собранная коллекция находится в прекрасном состоянии.

В Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области из Кирилловского района поступили экземпляры огнестрельного оружия и патроны к нему: всего более 10 единиц оружия и около 1000 патронов, в том числе снаряженные в пулеметную ленту. По результатам проведенных баллистических экспертиз было установлено, что данное оружие является раритетными экземплярами винтовок отечественного и зарубежного производства, изготовленных в период с 1895 по 1945 г.г.

Среди оружия - и огнестрельное, и холодное.

Часть патронов находятся в пулеметных лентах.

Среди оружия - карабины и винтовки Мосина, в том числе финского производства, 1932 и 1937 годов выпуска, самозарядная винтовка Токарева (Ижевский оружейный завод, 1932 г.,), винтовки производства Австрии (Манлихера), Германии (Маузер). Также поступил обрез винтовки «Мосина», самодельные пистолет и револьвер.

Также вместе с оружием как в сборе, так и отдельно поступили винтовочные штыки.

По результатам экспертизы установлено, что большая часть из указанных предметов изготовлена рядом европейских стран (Франция, Австрия, Голландия, Испания, Италия) и относится к категории военного контактного холодного оружия.

Как оказалось, коллекция принадлежала жителю Кирилловского района 1973 года рождения. Ее изъяли при обыске его жилья, гаража и хозпостроек.

Следователем ОМВД России по Кирилловскому району возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия.

Два предмета, конструктивно схожих с сигнальными пистолетами, и предмет, похожий на обрез винтовки Мосина калибра 7,62 мм исследовали эксперты. Они признали их огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Оружие изготовлено самодельным способом путём внесения изменений в конструкцию.

Со слов подозреваемого, пистолеты и винтовку он обнаружил во время раскопок в Вытегорском районе.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к иным фактам противоправной деятельности. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вологодскому-умельцу- коллекционеру грозит ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до шести лет.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.