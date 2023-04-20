Правила участия в Проекте «Песни Великой Победы в рисунках!»

1. Проект (конкурс) — соревнование между физическими лицами зарегистрированными в социальной сети ВКонтакте. Конкурс проводится на странице Комсомольская правда - Вологда - KP.RU— http://vk.com/vologda_kp_ru (далее — Страница), в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил (далее — Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 20 апреля 2023 12:00 по 10 мая 2023 12:00

2.1. Результаты Конкурса – 10 мая 2023 года 16:00-18:00, награждение победителей – 11-12 мая 2023 года в редакции Комсомольская правда-Вологда- г. Вологда, Гагарина, 1 .

3. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 6 лет, проживающие в Вологде и Вологодской области.

4. Задание Конкурса: Участникам, выполнившим условия п.1, п.2 и п.3 настоящих Правил, предлагается подписаться на новости Страницы.

5. Определение Победителей. В сроки, указанные в п. 2.1. Правил, Организатор определяет победителей с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих правил. Победителем признается физическое лицо, выбранное из участников, участвовавших в ПРОЕКТЕ, определенное путем голосования представителями партнера конкурса и редакции Комсомольская правда-Вологда. Итоги Конкурса и имена Победителей публикуются на Странице в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Проекта (Конкурса) о присуждении им Подарка путем публикации соответствующего информационного сообщения на Странице. По итогам Проекта (Конкурса ) выявляется 5 человек.

6. Подарочный фонд Конкурса (далее — Подарок): 5 подарочных сертификатов.

7. Вручение Подарка осуществляется по адресу: редакция «Комсомольская правда-Вологда», г. Вологда, ул. Гагарина, 1

7.1. Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Подарка не производится.

7.2. В случае несвоевременного получения подарка (своевременно - до 31 мая 2023 года до 12:00 включительно) Победитель Конкурс теряет право требования Подарка от Организатора Проекта (Конкурса).

7.3. С момента получения Подарка Участник Проекта (Конкурса) несет риски его случайной утери или порчи.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей не могут стать победителями.

8.2. Факт участия в Проекте (Конкурсе) подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Проекта (Конкурса) вправе отказаться от получения Подарка, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Подарком по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Проекте (Конкурсе) означает, что Участники Проекта (Конкурса) дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Подарков.

8.4. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Проекте (Конкурсе), являются достоверными.

8.5. Организатор обязуется:

8.5.1. Провести Проект (Конкурс) в порядке, определенном Правилами.

8.5.2.Выдать Подарок Участникам, признанным победителями Проекта (Конкурса).

8.6. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Подарка Победителю в случае нарушения Участником Проекта (Конкурса) положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Организатор имеет право изменять любые условия Проекта (Конкурса) в соответствии с действующим законодательством РФ.