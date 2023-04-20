Лариса Лукичева, школа №26: как обычную школу сделать уникальной

Лариса Лукичева, директор школы N26

О том, сложно ли быть непохожими на других, и какую цену приходится за это платить, нашему корреспонденту рассказала директор школы №26 Лариса Лукичева.

- Лариса Валериевна, школой №26 вы руководите 14 лет. Какая она сейчас?

- Особенная. У нас очень сильный дух творчества, мы все время что-то придумываем. Мы постоянно выходим из зоны комфорта, чтобы развиваться самим и развивать школу. За последние годы было много сделано для собственного роста, для развития педколлектива, материально- технической базы школы, для развития наших учеников. Наш девиз: «Гори сам и умей зажигать других». Конечно, постоянное горение требует временных затрат, затрат физических, умственных и т.д., от учителей в первую очередь. Но мы сейчас на таком этапе, когда это норма нашей жизни.

Лариса Лукичева, директор школы N26

- Непохожи вы на другие школы и собственной системой оценивания знаний учеников. Как появилась идея 10-балльной системы и насколько сложно было ее внедрить?

- 5-балльная система оценивания ситуационная, в ней нет критериев, за что ученик получает 4 или 5, в журнал нельзя поставить 4 с плюсом или 5 с минусом. И есть другая система оценки - формирующее оценивание. В 2015 году мы вошли в сообщество школ личностно-ориентированного образования страны. Решили выработать критериальную систему оценивания, то есть разработать критерии, по которым ученику ставится та или иная оценка. Когда критерии были обозначены, стало ясно, что нам не хватает 5-балльной шкалы. В итоге разработали 10-балльную шкалу, которая позволила максимально уйти от субъективизма, внешних факторов и других моментов, способных повлиять на итоговую оценку ребёнка. В 2015 году на 10-балльную систему мы перевели четыре класса, с 2016 года по ней работает вся школа.

Конечно, запустить новую систему оценивания было непросто, у коллектива на это ушло много времени. Некоторые были не в восторге от нововведения, но никто не сказал нет. Мы сами разработали всю нормативную базу и в 2018 году получили грант Министерства просвещения РФ в размере 1,5 млн руб. на реализацию данного проекта. Ученики в систему вошли очень быстро, она им понятна. Дети понимают, за что они получают оценки, и что надо сделать, чтобы получить ту или иную оценку. У кого 10-балльная система и вызывает сейчас некое отрицание, так это у родителей новых учеников корпуса в Охмыльцево. Уверена, когда они вникнут в суть системы, вопросы исчезнут.

- Раз речь зашла о новом корпусе, то не могу не спросить, как это управлять, по сути, сразу двумя школами? Если не ошибаюсь, трудностей хватало еще на этапе строительства.

- Я контролировала процесс строительства с закладки фундамента. Сказать, что было сложно запустить новую школу, это не сказать ничего. Закупать оборудование мы начали в мае, все лето с учителями первого корпуса на ПЗ готовили школу к открытию в условиях продолжающейся стройки. Благодаря коллективу, поддержке администрации новая красивая современная школа 1 сентября приняла своих первых учеников - 800 детей с 1-го по 10-й классы. Кстати, дизайн фасада здания и внутренних помещений с использованием асимметрии (как символ ухода от границ, символ свободы творчества) я сама придумала. В реальность эту идею воплотили архитекторы Лаборатории городской среды.

Что касается руководства двумя корпусами, которые находятся в разных микрорайонах города, то это для меня тоже было непростой задачей. Надо было понять, как сразу в двух местах все организовать. Помог опыт и общение с директорами лучших школ страны, и поддержка Управления образования г. Вологды. И как говорится, невозможное стало возможным. Организовали и запустили учебный процесс, внесли в новый корпус все свои традиции, идеи и мысли. Неслучайно, во время всероссийского форума, который проходил на нашей площадке в Охмыльцево, московские спикеры сказали, что в здании нет запаха стройматериалов и нет ощущения пустоты, а есть ощущение, что школа уже 10 лет работает.

- В зоне вашей ответственности две школы в разных местах. Первую половину дня вы в одной, вторую в другой. Где силы находите? И как спасаетесь от профессионального выгорания?

- Да, логистика у меня сложная. Силы нахожу в том месте, куда прихожу. Я понимаю, что и в первом, и во втором корпусе меня ждут, что я и там, и там нужна. Вот это, пожалуй, и спасает меня от профессионального выгорания. Школа для меня вообще это место силы.

- Наверное, хорошо заряжает положительной энергией и хор, который вы создали. По крайней мере, те, кто слышал, как поют учителя, точно ощутили эту мощь.

- Верно. Хор в школе был создан 10 лет назад, и могу сказать, что это коллективу надо, это дает ему силы. Кстати, учителя из нового корпуса тоже стали его участниками, так что сейчас в хоре 50 исполнителей. Когда мои учителя поют, то равнодушных зрителей в зале не остается. Участвуем в разных мероприятиях и всегда только восторг и восхищение от выступления хора учителей школы №26.

- Ваша школа действительно уникальная, у вас есть, чему поучиться. Что в планах на ближайшую перспективу?

- Главные задачи – это, во-первых, включить в учебный процесс оба корпуса, сделать единое образовательное пространство. Во-вторых, сплотить коллектив двух школ, и учительский, и детский. И конечно, наша постоянная задача – это повышение качества образования. Детям в школе должно быть интересно, они должны любить школу.

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