В Соколе бетонный козырек пятиэтажки рухнул на землю вместе с опорами

Бетонная плита чудом никого не убила.

В Соколе бетонный козырек перед подъездом пятиэтажки упал вместе с опорами. Под этим козырьком собирались установить скамейки.Фотографии появились в соцсетях.

ЧП произошло у дома №55 на улице Шатенево ранним утром, когда люди шли на работу - в 7.30. Жители потрясены - недавно около этих опор трудились рабочие. Однако они не сумели определить степень опасности.

«Когда люди шли на работу, а дети в школу, упал козырек подъезда вместе с поддерживающими его опорами. На металлическую дверь свисает провод от уличного освещения. Некоторое время назад на эти опоры наварили уголки для устройства скамеечки. Какое счастье, что скамеечку эту не успели приделать! Где были глаза у работников управляющей компании, когда они приваривали эти уголки? Неужели не понятно было, что все сгнило и вот-вот рухнет? Чудом никто не пострадал сегодня. В управляющую компанию позвонили. Спокойным голосом ответили: — Хорошо, хорошо, передам начальнику. Кому там хорошо? Нам, честно говоря, не очень хорошо. Страшно за детей и близких. А если бы…?» — написала жительница дома в социальных сетях. В администрации Сокольского округа ответили жителям, что по информации УК ООО «Соколсервис», руководство держит ситуацию на контроле. В настоящий момент у подъезда дома 55 по улице Шатенево работают специалисты управляющей компании.

Как говорят комментаторы, на самом деле самим жильцам нужно быть бдительными - никакой надежды на коммунальщиков нет.