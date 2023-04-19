В Вологодской области появится еще один памятник Николаю Рубцову

Памятник будет установлен в центре села Никольское под Тотьмой.

Стало известно, какой памятник Рубцову появится на Вологодчине. Завершен конкурс на лучший проект. Увековечат Николая Рубцова в селе Никольском Тотемского района - на духовной родине поэта, где он находился в школе-интернате в военные и послевоенные годы.

Обсуждение проектов прошло в Вологде. Фото: Дом-музей Николая Рубцова в Никольском. ВКонтакте.

Конкурсная комиссия, в составе которой представители Санкт-Петербурга, Череповца, Вологды, Тотьмы и села Никольского, рассмотрела 19 проектов. Для участия в очном обсуждении было выбрано четыре, лучших по итогам заочного голосования. В ходе обсуждения присутствующие утвердили победителя. Им был признан проект Николая Жукова.

Это фигура молодого поэта, весьма идеализированного, во весь рост, в стильном пальто и узнаваемом шарфе. Поэт получился и современным, и модным, и весьма привлекательным.

Свой отзыв из Петербурга направила дочь поэта Елена Николаевна Рубцова: она согласилась с выбором жюри и сочла проект оптимальным для выбранной площадки в центре села Никольского.

Комиссия озвучила пожелания скульптору по совершенствованию предложенного проекта. В ближайшее время он приедет в село Никольское и Тотьму, чтобы подписать соглашения на изготовление и установку памятника Николаю Рубцову.

Проект реализуется при поддержке Государственного гранта Вологодской области в сфере культуры.

Это будет второй памятник поэту на Тотемской земле. Также Николай Рубцов увековечен в Вологде и Череповце. Было предложение вологодский памятник перевезти в Тотемский район, а в Вологде установить новый, но комиссия не поддержала это предложение.

Памятник скульптора Александра Шебунина в Вологде.

Памятник в Тотьме. Скульптор Владимир Клыков. Фото: Дом-музей Николая Рубцова в Никольском. ВКонтакте.

Бюст Николаю Рубцову в Череповце. Скульптор Александр Шебунин. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.