Вологжанин бросил беспомощную собаку на дороге и остался без прав

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Вологжанина лишили прав за наезд на собаку. Собака сама бросилась ему под колеса. Но далее все пошло неправильно. ДТП случилось в Вологде 28 марта 2023 года вечером на перекрестке улиц Гагарина — Петина. Водитель автомобиля Киа совершил наезд на собаку. Пес бросился ему под колеса, получил травмы, но водитель просто уехал. Случившееся попало на камеры наблюдения.

Собаку спасали зоозащитники. Они и довели дело до суда. На суде представители ОЗЖ «Велес» рассказали, что это собака бездомная, в сентябре 2022 года попадала в «Велес», ей была сделана прививка от бешенства, проведена стерилизация, поставлено клеймо на ухо, затем собака возвращена на место ее отлова — Ленинградский тупик, 10.

Получившая травму собака была ими отвезена в ветклинику, где была прооперирована. Сейчас находится на передержке.

В суде водитель заявил, что не видел, как собака бежала под колеса, только почувствовал, что автомобиль на что-то наехал или попал в яму. Он остановился на перекрестке, посмотрел в зеркало заднего вида, увидел собаку, которая перепрыгнула с проезжей части на газон. Подумал, что с ней все нормально и продолжил движение.

«Вместе с тем, на представленной видеозаписи видно, что после наезда собака не могла встать, переползла с проезжей части на тротуар, там осталась. Водитель, сбивший животное, уехал. Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ как оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», — сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

В итоге мировым судьей мужчине назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Как комментируют пользователи соцсетей, что сбить собаку - это случайность, с каждым может такое произойти. Но надо понимать, что любое столкновение хоть с кем/чем это ДТП и необходимо вызвать ГИБДД. И, во-вторых, надо иметь совесть и сочувствие к жертве столкновения, кто бы это ни был.