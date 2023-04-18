В Вологодской области ежедневно срываются пассажирские перевозки на межрайонных линиях

Пресс-служба ЗСО.

Андрей Луценко призвал повысить качество транспортного обслуживания вологжан. Соответствующий законопроект рассмотрят на очередной сессии Законодательного Собрания области. Ранее он был поддержан членами профильного комитета. Депутаты предлагают отнести ежедневные неоднократные срывы перевозчиком рейсов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок как обстоятельство для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществления перевозок. Обращаться в суд может уполномоченный орган, выдавший свидетельства. Исключение составляют срывы из-за чрезвычайных ситуаций и установленные ограничения в движении транспортных средств.

По данным, предоставленным автовокзалами, в Вологде в 2022 году зафиксирован срыв 1313 рейсов, в Череповце – 427 рейсов. То есть только в двух городах ежедневно происходит, в среднем, по пять отмененных рейсов! По сути, это тысячи пассажиров не уехали вовремя.

Одновременно, в регионе отсутствуют рычаги воздействия на нерадивых перевозчиков.

Принятие законопроекта позволит упорядочить деятельность перевозчиков, повысить качество транспортного обслуживания вологжан, и, будем надеяться, приведет к решению проблемы», - заявил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Напомним, в 2019 году при непосредственном участии спикера ЗСО было принято решение о субсидировании за счет средств областного бюджета муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На эти цели в текущем году предусмотрена субсидия местным бюджетам в размере 89,7 млн. рублей.