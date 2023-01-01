В смертельное ДТП на Вологодчине попала многодетная семья

Фото: УМВД по Вологодской области.

В Вологодской области произошла крупная авария. Трагедия случилась в многодетной семье - пострадали дети, погибла мама.

В Шекснинском районе 1 января в 12:30 столкнулись две легковушки, пострадало девять человек и погибла женщина. Крупная авария произошла сегодня вблизи деревни Нестерово, на 54 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21. Согласно сводкам УМВД, в результате столкновения двух легковушек пострадали девять человек, в том числе дети. Погибла женщина 1987 года рождения.

Фото: УМВД по Вологодской области.

По предварительной информации, автомобиль «LADA Kalina» выехал встречную полосу. Там произошло столкновение с машиной «Kia Rio». Травмы получили оба водителя – 33-летний и 22-летний мужчины, а также 4 пассажира из «Kia» и 3 несовершеннолетних пассажира из «LADA». Женщина, которая погибла, находилась в автомобиле «LADA»

На место выезжали спецслужбы. Все пострадавшие с травмами доставлены в Шекснинскую ЦРБ.

Комментарий дал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников. По его словам, двое девочек осмотрены и будут проходить лечение амбулаторно. Еще одна девочка для дальнейшего лечения готовится к переводу в Череповец, в детскую областную больницу №2. Из шести взрослых двое находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации ЦРБ. Четверо - в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы. "Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь", - заверил Алексей Плотников.

Ирина З. ВКонтакте. 10 лет назад: это была счастливая, молодая семья.

Как стало известно, погибла мама шестерых детей. Семья жила в Харовске, у них росли пять дочерей и один сын. Не так давно они переехали под Череповец, в Тоншалово.