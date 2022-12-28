Итоги 2022 года подвели на Новогоднем приеме мэра Вологды

Гостями приема стали и Дед Мороз, и дети. Фото: администрация города Вологды

Новогодний прием мэра Вологды прошел 27 декабря. Торжественное мероприятие объединило жителей Вологды, которые внесли свой вклад в развитие города в текущем году. Итоги 2022 года традиционно подвел мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сергей Воропанов наградил лучших вологжан. Фото: администрация города Вологды

Он, в частности, сказал: «2022 год был непростым, он заставил нас по-новому взглянуть на наши цели и задачи, расставить приоритеты. При поддержке Губернатора Олега Кувшинникова продолжаем развитие - строим школы, поликлиники, дороги, спортивные объекты – все, что делает жизнь вологжан лучше. Но кроме этого начавшаяся специальная военная операция и задачи, поставленные перед нашей страной, объединили жителей. Этот год дал нам уверенность, что мы, вологжане, россияне - едины! Спасибо, что вы в едином порыве, по зову сердца оказываете гуманитарную помощь нашим бойцам на передовой, нашим героям, поддерживаете их боевой дух словом и делом..."

Он поздравил вологжан с праздником: "Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством, хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!».

Среди итогов года - целый ряд крупных проектов, реализованных при поддержке губернатора Олега Кувшинникова. Так, по нацпроекту «Образование» построена школа на 1000 мест в микрорайоне Охмыльцево, началось строительство еще одной - на ул. Сергея Преминина, заключено концессионное соглашение по возведению начальной школы в Прилуках. Дан старт подготовке к строительству Некрасовского моста, продолжилось строительство улицы Поэта Романова и капитальный ремонт моста через Шограш, благоустройство городских улиц и дворов, строительство Ледового дворца.

Мероприятие прошло в здании администрации города. Фото: администрация города Вологды

- Фото: администрация города Вологды

На средства инфраструктурного кредита Вологда закупила 20 автобусов на газомоторном топливе для городских маршрутов. Еще одним итогом 2022 года стало строительство дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на улице Архангельской, куда переехали более 200 семей.

На новогоднем приеме наградили вологжан, которые добросовестно работали, сохраняя стабильность экономики, а также помогали бойцам в зоне специальной военной операции. Так, сотрудник ООО «Вологодские машины» Павел Голубев за 2 месяца сделал 10 машин для питьевой воды на шасси КамАЗа, работая без выходных и сверхурочно. Под руководством мастера производственного обучения Игоря Леднева студенты строительного колледжа изготовили 18 походных печей для мобилизованных вологжан.

- Фото: администрация города Вологды

«Мы с мамой пишем письма бойцам со словами поддержки, поздравления с Новым годом. Хочется, чтобы они чувствовали, что дома их ждут. Всего мы написали уже больше 280 писем», - рассказал пятиклассник школы №12 Иван Уваров.

«Доставляем гуманитарный груз в зону специальной военной операции и видим, как это важно для ребят – получать эту помощь, читать письма с добрыми пожеланиями. Они знают, что в них верят и ждут. И это заслуга каждого из вологжан, кто помогает по зову сердца», - рассказал представитель Вологодского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», военный корреспондент, волонтер Михаил Суриков. Предприятия выделяют средства на закупку необходимой техники и обмундирования, собирают аптечки для бойцов. Всего из Вологды в зону СВО отправлено свыше 40 тонн гуманитарной помощи, которую собирали более 100 предприятий и организаций.

«Сегодня здесь собрались общественники, представители бизнеса, волонтеры, просто неравнодушные вологжане. Хочу сказать вам спасибо. Именно благодаря вам выполняется та задача, которую поставил Президент. И несмотря на сложный год уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями», - сказал, отмечая заслуги вологжан, заместитель председателя Вологодской городской Думы Сергей Чуранов.

На новогоднем приеме отметили и достижения в сфере культуры, искусства, спорта, общественной работы. Так, в 2022 году футбольный клуб «Динамо-Вологда» начал играть в профессиональной лиге после 8-летнего перерыва - команда в промежуточном этапе вышла на 6-е место. "Готовимся ко второй части чемпионата. Борьба за лидерство продолжается", - сообщил старший тренер футбольного клуба «Динамо-Вологда» Рудольф Чесалов.

Также были названы победители городского конкурса «Лучшая организация деятельности ТОС», в котором победу одержал ТОС «Прилуки», и лауреаты молодежной премии имени Христофора Леденцова, учрежденной в Вологде по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова для вологжан, занимающихся научной деятельностью.

Завершением вечера стало поздравление Деда Мороза с наступающим 2023 годом. Вместе с Мэром города Вологды Сергеем Воропановым зимний волшебник зажег огни на главной новогодней елке областной столицы на площади Революции.