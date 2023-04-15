На Вологодчине пешеходы имеют преимущество перед самокатчиками

В Вологде с начала года произошло четыре ДТП, в которых участвовали владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщают в ГИБДД города. Т

Напомним, что с 1 марта 2023 года в силу вступили новые ПДД для владельцев СИМ, к которым относятся электросамокаты. Велосипедисты давно привлекаются по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ к ответственности.

«При движении по указанным участкам преимущество будут иметь пешеходы. Если мы видим, что траектории движения пешехода и лица, управляющего СИМ, пересекаются, то лицу, управляющему самокатом, нужно спешиться и пропустить пешехода либо снизить скорость. При пересечении проезжих частей по нерегулируемым пешеходным переходам владельцам СИМ необходимо спешиваться, как и велосипедистам. Нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты: шлемах и налокотниках, потому что скорости движения относительно большие», — рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Вологде подполковник полиции Олег Санталов. Кроме того, вдвоем на самокате ездить запрещено.

Дети до 7 лет могут передвигаться на СИМ по тротуарам, велопешеходным дорожкам только в сопровождении взрослых, лица от 7 до 14 лет — на тех же участках без сопровождения взрослых. Лица старше 14 лет должны передвигаться по велодорожкам, по тротуарам, если велодорожка отсутствует. Общая масса средства не должна превышать 35 кг, максимальная скорость не должна превышать 25 км/час.

В Вологде зарегистрировано четыре аварии с самокатами в которых пострадало 4 человека. За нарушение предусмотрен штраф 800 рублей.