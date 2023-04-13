Девять бесплатных экскурсий пройдут в Вологде в эти выходные

Одна из экскурсий в выходные - в Дом дяди Гиляя. Дом всем возрастам интересен.

Бесплатные экскурсии по памятникам деревянного зодчества пройдут в Вологде 15 и 16 апреля. Несколько бесплатных экскурсий по памятникам деревянного зодчества, кинопоказ и круглый стол пройдут в Вологде с 14 по 17 апреля. Мероприятия к Международному дню памятников проводит городская администрация.

- Сейчас при поддержке инвесторов и волонтеров культуры более 30 объектов областной столицы находятся в разных стадиях реставрации, а в восстановленных домах проводятся экскурсии, открываются выставки и музеи, – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Администрация города борется за то, чтобы Вологды получила звание столицы деревянного зодчества.

Программа мероприятий горадминистрации в Дни культурного наследия:

- Бесплатный показ фильма «Крепость», который был снят вологодским журналистом Евгением Ерошкиным при поддержке компании ГТРК «Вологда» и Администрации города. Фильм посвящен созданию Софийского собора и Вологодского кремля, строительство которых началось в XVI веке по указу Ивана Грозного. Показ пройдет в кинотеатре «Ленком» 14 апреля в 14.00.

Бесплатные экскурсии в девять деревянных домов-объектов культурного наследия. На экскурсии необходима предварительная запись по телефонам +7 (8172) 76-91-21, 8 (953) 513-88-99 (с 8 до 17 в будние дни).

15 апреля:

16 апреля:

В воскресенье можно посетить Дом Прасковьи Пановой - там есть то, чего нет нигде. cultinfo.ru

Возрастных ограничений нет.