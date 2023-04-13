Вологжанин Анатолий Дианов приобрел баню на колесах для бойцов СВО

Баня на ГАЗ-66 ждет покраски. Стоп-кадр.

Баня на колесах готовится к отправке в зону СВО. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 приобретен вологодским депутатом, предпринимателем Анатолием Диановым. В фургоне была оборудована русская баня с каменкой. Это уникальное авто со всем необходимым для банных процедур. Мобильная баня отапливается печкой - достаточно потопить минут 20 и температура поднимается до 80 градусов - можно мыться, приводить себя в порядок. Есть предбанник, парилка, каменка, даже холодильные камеры. Предусмотрены дополнительный генератор и бензопила для дров.

Баня на ГАЗ-66 ждет покраски. Стоп-кадр.

Русская баня меняет настроение бойца, уверены вологжане.

Сейчас машина на техобслуживании: владельцы автосервиса на Советском проспекте в Вологде предложили в этом помочь, разумеется, бесплатно. "Хотелось быть причастными", - сказал соучредитель центра Игорь Олейников. Предприниматели предоставили место, специалистов - проверить исправность, поменять масла, жидкости, резину, необходимые запчасти.

Потом автомобиль ожидает покраска, заменят камни в каменке, наведут порядок. А затем вологодская баня на колесах отправится в одно из подразделений в зону специальной военной операции.

Видео - Председатель ЗСО Андрей Луценко, ВКонтакте.