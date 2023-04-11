Двойняшкам в Вологде за съемки в рекламе заплатили как за одного

Архив КП.

Депутат ЗСО Антон Холодов рассказал историю, которая произошла в Вологде. К нему обратилась мама двух сыновей Ольга Евгеньевна. Она попросила помочь в очень необычном деле. Нужно было добиться, чтобы её мальчишкам выплатили деньги за съёмки.

Антон Холодов ВКонтакте пишет: "15-летние братья – близнецы Матвей и Егор участвовали в фото- и видеосъёмке для магазина трюковых самокатов. Ребята здорово на них катаются! Менеджер магазина Светлана увидела, какие сложные элементы выполняет Матвей, и пригласила его снять в рекламе. Чуть позднее, по словам мамы ребят, Светлана попросила позвать ещё пару человек. Матвей позвал своего брата Егора и друга. Как говорит Ольга Евгеньевна, обещали заплатить 1 500 рублей каждому.

Парни, воодушевленные успехом и возможностью немного подзаработать, пришли на съёмки в парк «Чо» на ПЗ. Откатали на ура, магазин съёмки провёл, Светлана выплатила деньги.

Но радость была недолгой. Как говорит Ольга Евгеньевна, её сыновьям заплатили только 1 500 рублей на двоих, объясняя это тем, что они близнецы, а магазину не нужны одинаковые лица..."

Депутат не стал писать запросы или заявление в суд. Он просто позвонил организатору съемок - менеджеру магазина Светлане.

Она все быстро поняла: приехала в офис к депутату и перевела оставшуюся сумму. Мама детей подтвердила, что деньги пришли.

По мнению комментаторов, за съемку близнецов обычно больше платят. Впрочем, возможно, сценарий этого не предусматривал..

Депутат, рассказав историю, спрашивает - сталкивались ли вологжане с ситуациями, когда детям не платят деньги за работу?

Проблема, похоже, эта острая, она может навсегда оставить на человеке след: зачем работать, все равно обманут.