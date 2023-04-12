У вологжанина Данила Файзова в Москве вышла книга года

Поэт Данил Файзов.

У вологжанина Данила Файзова вышла книга. В Москве, в издательстве «Время» увидел сборник стихов "Хинин". Как рассказал автор, практически все тексты были написаны в 2022 году. Согласитесь, такое возможно лишь при серьезном напряжении и полной самоотдаче. В свою очередь, издание можно воспринимать как дневник и документ времени - не зря под стихами проставлены даты написания.

Кстати, Данил не раз признавался, что весьма восприимчив к чужим текстам, поэтому старается не читать много и даже не слушать, чтобы все-таки писать свое, про себя, искать свой путь в поэзии, изобретать свой велосипед. Между тем он буквально живет в стихах - он организатор многочисленных презентаций, творческих вечеров, фестивалей, акций и т.д., где встречаются пишущие, где звучат стихи - и современных авторов, и ушедших.

Это подметил переводчик, критик, писатель Михаил Визель, уже ознакомившийся со сборником: «Данил Файзов тоже мучительно ищет новый язык. Но он не просто вовлечен в новые дискурсы, он сам их создает, как один из наиболее деятельных организаторов столичного литпроцесса. И поэтому для того, чтобы заниматься оригинальным творчеством, ему нужно прилагать гораздо больше усилий — всё равно что идти в толпе, которую на самом деле видишь ты один».

Михаил Визель назвал пятнадцать прозаических, поэтических и нон-фикшн новинок, на которые стоит обратить внимание на первой ярмарке non/fictio№весна . Среди них – книга и нашего земляка.

- Стихи Данила Файзова растут на зыбкой почве растерянности и тревоги сегодняшнего дня и, видимо, оттого так удивительно подвижны: как иначе удержать равновесие, когда земля под ногами ходит ходуном. От такой пластичности один шаг до распада, но этим стихам удаётся сохранять цельность благодаря бесконечной воле к жизни, какой бы она — жизнь — ни была, - пишет соредактор отдела поэзии журнала «Формаслов» и телеграм-канала «Метажурнал Евгения Ульянкина.

- Собранное в этой книге зачастую исследует мир апофатически, через отрицание: предметы описываются через то, что нельзя сказать о них», - прокомментировала издание обладатель премии «Лицей», поэт Оля Скорлупкина.

- Эти стихи — постоянный диалог, говорят герои (это и люди, и птицы, и предметы, и улицы — всё, что мы встречаем каждый день), говорит стихотворение со своими читателями, - такими увидела стихи Данила Файзова поэт Наталья Игнатьева.

Кстати, часть текстов Данил читал минувшим летом во дворике Дома дяди Гиляя, правда, для ограниченной, избранной им публики. Надеемся, что презентация книги 2022, непростого для всех, года пройдет при большем допуске любителей поэзии.

Во дворике Дома дяди Гиляя.

Данил Файзов родился в 1978 году. Автор пяти книг стихов. Он начинал учиться в вологодском пединституте на историческом факультете, но закончил Литературный институт – семинар Татьяны Бек и Сергея Чупринина. Работал продавцом книг и товароведом. В настоящее время – сотрудник Государственного Литературного музея, один из ярких культуртрегеров Москвы.

Как поэт и куратор участвовал в многочисленных международных, московских и региональных поэтических фестивалях и книжных выставках.

В Вологде живут родные поэта, похоронен его отец. Не одно поколение вологодских книгочеев и писателей благодарно ему, что Данил, 13 лет, практически без финансовой поддержки, благодаря собственному энтузиазму и неукротимой энергии, проводил в Вологде фестиваль М-8. Благодаря его усилиям гостями древнего города становились заметные современные авторы страны.