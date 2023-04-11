В Вологде стартует голосование за общественные пространства

В Вологде с 15 апреля по 31 мая пройдет голосование за общественные пространства для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2024 год. Оно будет проходить на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

«На голосование будут выставлены 8 объектов Вологды, конкретный список появится на федеральной платформе 15 апреля. Призываю вологжан принимать участие в голосовании. Ведь только от нашей с вами активности зависит что, где и как будет облагорожено. Помогать жителям в голосовании будут представители волонтерского корпуса проекта. Они будут дежурить на открытых площадках в районах города, выходить в трудовые коллективы и т.д. Их задача - информировать горожан об проектах, которые выносятся на обсуждение, и помогать голосовать на федеральной платформе с помощью планшета», - сообщил мэр Сергей Воропанов.

Вологжане старше 14 лет смогут проголосовать с мобильного устройства или компьютера. Пространства для благоустройства по данному федеральному проекту выбираются голосованием все последние годы. В 2020 году вологжане выбрали бульвар на улице Пирогова, в 2021 - Рождественский парк и Осановскую рощ, в 2022 году - Затоновский берег. Кстати, бульвар Пирогова и Рождественский парк вошли в число лучших проектов благоустройства страны по версии Минстроя РФ. В 2023 году планируется преобразить парк Ветеранов.