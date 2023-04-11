Инвестору не дают участвовать в концессионных процедурах

Рис. Валентина ДРУЖИНИНА.

Инвесторы бьют тревогу. Они не могут пробиться в значимые сферы - в то же ЖКХ, транспортную инфраструктуру. Не потому ли растут тарифы? И не грозит ли это социальным взрывом?

Гражданам важно знать - почему так происходит? История группы компаний Виктора Хмарина и его адвокатского бюро, как нам кажется, проливают свет на проблему. Адвокатское бюро "Хмарин и партнеры" представили анализ 65 судебных исков к администрациям различных уровней в 30 субъектах страны.

Дело в том, что были поданы 65 заявок для участия в концессионных процедурах. И все они, без исключения, не были рассмотрены.

Какие были причины? «Самые различные. Например: заявка называлась «Предложением» и поэтому не рассматривалась; заявка поступила «Почтой России», а не была передана нарочно; заявка в полном объеме ушла в шредер и даже трек-номера почтовых переводов, указывающих путь заявки до самого кабинета конкурсной комиссии Администрации – не убедил в ее наличии, «терялись» и по 2 заявки одновременно», - приводят примеры несостоявшиеся инвесторы.

В принципе, уже сам факт подачи заявки свидетельствует о наличии второго заинтересованного инвестора – то есть, согласно закону, должен быть проведен конкурс. Но из 65 подобных процедур (а это на кону несколько трлн рублей) поданных проектной группы Виктора Хмарина – по факту не проведено ни одного конкурса.

Иногда даже подавалось одновременно 2 заявки, но - все тщетно.

На одну из процедур было подано сразу 6 заявок от других инвесторов, все 6 были отклонены. Концессия заключена… да, вы угадали: с инициативным инвестором без проведения конкурса.

«Государственные активы на триллионы рублей отдавались просто так. Конкурс не проводился», - констатируют юристы.

Надо заметить, что концессионное соглашение применяется во всем мире: оно выгодно и государству, и бизнесу. Именно концессия способна привлечь в создание государственных объектов коммерческих инвестиций. Важность концессионных соглашений подчеркивал Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в феврале 2019 года - он обозначил государственно-частное партнерство как одну из важнейших задач, обеспечивающих стратегию развития экономики страны.

Напомним, Федеральный Закон «О концессионных соглашениях» №115 применяется по аналогии 44-ФЗ - кто более соответствует критериям и предложил лучшие условия, в том числе меньшую цену – тот и заключает контракт. То есть предполагается открытая конкуренция. Но пока российский рынок концессий стремительно перерастает в формирование монополий. То есть объекты жизнеобеспечения в десятках крупных городов передаются частным инвесторам на бесконкурсной, безальтернативной основе.

После подачи такой заявки государство размещает его предложение на торговой площадке torgi.gov.ru и ждет 45 дней. В случае появления хотя бы еще одного участника требуется обязательный конкурс.

Однако, группа компаний Виктора Хмарина опытным путем, что называется, на своей шкуре показала – что именно творится на концессионном рынке России. И да, тарифы растут, что не может не вести к росту социальной напряженности.

Не грозит ли это социальным взрывом?