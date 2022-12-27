Как не стать пиратом в новогоднюю ночь?

«Ирония судьбы», «Один дома», «Пираты Карибского моря», «Выживший»? Как бы ни сложился сценарий праздников, нужно четко видеть картину мира и беречь свои глаза. В преддверии праздников мы поговорили с главным хирургом Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют» Алексеем Деминым.

По доброй русской традиции новый календарный год начинается настоящим марафоном. Вкусные застолья, веселые гулянья, горки, каток, турне по гостям. И, конечно, любимые всеми фейерверки, петарды и бенгальские огни.

- Да, это головная боль не только пожарных, но и врачей, – говорит врач-офтальмолог «Визус Абсолют» Алексей Демин. — Травмы глаз от праздничных забав всегда очень неприятные и могут довести до операционного стола. Поэтому важно соблюдать меры безопасности. Даже если речь про, казалось бы, «безобидные» бенгальские огни. Ведь их искры вполне сравнимы с окалинами от сварки или болгарки.

А еще, как говорит Алексей Николаевич, не зря многие жмурятся, когда рядом открывают шампанское. Случаи, когда пробки от игристого или газировки выстреливают неудачно для открывающего или гостей, — это уже как «Джентльмены удачи» в длинные январские выходные. Только последствия этих историй не так веселы, как советская комедия всех времен и народов.

- На моей памяти был случай, когда мужчина ехал за рулем автомобиля, как раз торопился из командировки домой к новогоднему столу. Открывал обычный покупной квас в пластиковой бутылке. И пробка отлетела ему прямо в глаз. Пришлось спасать.

Что касается самого алкоголя, то как известно, обильные возлияния обостряют хронические заболевания. А любое ухудшение самочувствия (даже шейный остеохондроз) ведет за собой ослабление зрительной функции. Поэтому …вторую рекомендацию все мы хорошо знаем: следим за количеством. Причем, не только спиртного и яств.

В ТОПе самых популярных занятий в январские дни – кинопросмотр. Море времени обыватели проводят дома перед телевизорами, а подростки – перед мониторами компьютеров и телефонов. А это – дополнительная нагрузка на глаза. Но выход есть! Офтальмологи советуют контролировать время, проведенное перед экранами. Особенно подрастающему поколению. Обязательны перерывы каждые полчаса, зрительная гимнастика, про которую большинство и не вспоминают, и общее время не более пары часов за «синим экраном». Иначе не избежать синдрома сухого глаза.

А вот времени для прогулок на свежем воздухе лучше не жалеть. Правда, и тут стоит учесть несколько моментов.

У многих людей во время прогулок или занятий спортом на морозе слезятся глаза. Почему? Что с этим делать? Если мы говорим о защитной реакции на ветер и морозный воздух, то это нормально. А вот «слезы градом» могут свидетельствовать о нарушении слезной пленки — как правило, с этим сталкиваются люди в преклонном возрасте. Восстановить структуру слезной пленки помогают специальные капли, их огромное множество. Подбором нужно заниматься вместе с офтальмологом.

Баня, сауна, купель — есть ли какие-то ограничения? Да, тем, кто недавно делал операции на глаза — лазерную коррекцию или, например, замену хрусталика — в течение месяца нежелательно подвергаться значительным температурным воздействиям. Кроме того, где сауна, там и бассейн — и есть риск занести в глаза инфекцию.

Нужно ли носить солнцезащитные очки зимой? Зима — то время года, когда солнечная активность довольно низкая. Но ультрафиолетовые лучи свободнее проникают через атмосферу — в воздухе меньше пыли, а белый снег еще и отражает свет. Поэтому риски негативного воздействия солнца на глаза даже выше, чем летом. Вывод: если вы едете за город, где много снега, а тем более если собрались кататься на горных лыжах, обязательно надевайте качественные солнцезащитные очки с хорошими УФ-фильтрами.

И напоследок — самые простые пожелания как от врача: питайтесь разнообразно и умеренно, налегайте на сочные цитрусовые, больше гуляйте на свежем воздухе, чередуйте отдых на диване с физической нагрузкой, берегите себя и близких. С наступающим!

Проведите длинные выходные с пользой! Пройдите обследование у офтальмолога. «Визус Абсолют» работает в каникулы: 3, 4, 5, 6 января - с 10:00 до 18:00.

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