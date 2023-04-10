Вологодская область впервые в своей истории подписала СПИК 2.0

Минпромторг России, Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), Вологодская область и Сокольский муниципальный район подписали Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0). Это первый такой контракт как для холдинга, так и для Вологодской области. В его рамках реализуется комплекс мер значимой государственной поддержки для компании «Сокол СиЭлТи», впервые приступившему в России к масштабному промышленному производству современного строительного материала – панелей CLT. Контракт заключен до конца 2036 года. Предприятие сможет воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество в соответствии с действующим законодательством РФ и Вологодской области.

«Сокол СиЭлТи» – лидер среди производителей на территории России. Это первая компания в России, внедрившая технологию промышленного производства крупногабаритных плитных панелей CLT с безрисковым объемом производства до 50 тыс. м3 готовой продукции в год. Отмечу, что CLT панели – это безопасное и надежное строительное решение, прекрасно воспринимающее статические и динамические нагрузки. Такие панели обладают высокой огнестойкостью и способностью сохранять целостность в случае пожара. Благодаря специальному инвестиционному контракту предприятие сможет предоставить более 100 рабочих мест», - отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

«Благодарны Правительству Вологодской области за всестороннюю поддержку, оказанную предприятию на всех этапах жизненного цикла реализации проекта. Такое организационное содействие оказалось очень ценным. В целом СПИК 2.0 будет полезен как бизнесу, так и региону. Нам он дает предсказуемый инвестиционный климат, региону – гарантированные налоговые поступления в бюджет, рабочие места, социальную стабильность», - прокомментировал вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.

Справочно:

СПИК – соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются определенные обязательства обеих сторон. Так, инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект по разработке и внедрению технологии для освоения серийного производства промышленной продукции на основе этой технологии. В свою очередь государство в лице Российской Федерации, региона или муниципального образования – обеспечить стабильность условий ведения хозяйственной деятельности и меры стимулирования по снижению налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и имущество.

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