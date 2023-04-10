Разделять и выбрасывать мусор в Череповце может каждый

В Череповце все больше горожан занимаются сортировкой. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Помочь природе может каждый: нужно просто сортировать мусор. 1424 контейнера для раздельного сбора появятся в череповецких дворах к 2025 году. Как пояснил мэр города, именно такое количество емкостей выделено Череповцу в рамках национального проекта «Экология».

В прошлом году по заявкам управляющих компаний и ТСЖ на 148 спецплощадках уже установили 163 контейнера. Они яркого синего цвета, с крупной наклейкой, на которой есть информация - что туда можно бросать.

Как заверил мэр города, контейнеры устанавливаются во дворах бесплатно для жителей. Нужно, чтобы у них возникло желание, а управляющая компания поддержала начинание. "С начала этого года поступило пока 62 заявки", - назвал цифру Вадим Германов.

Все ли так печально с сознательностью горожан? "Если вы думаете, что никто не сортирует отходы, то вам только кажется. Год назад в синие контейнеры череповчане выбрасывали 8% вторсырья, пригодного к переработке. Сейчас эта цифра увеличилась до 18%", - говорит градоначальник.

Чтобы следовать принципу «Разделяй и выбрасывай», чтобы дети росли в атмосфере разумного потребления, бережного отношения к планете, следует просто обратится в свою УК и во дворе появятся синие контейнеры.